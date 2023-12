Orvosmeteo: migrént és tompaságot hoz a hidegfront

Az elvékonyodó, szakadozó felhőzet mögül időnként előbújhat a Nap, elszórtan azonban záporokra is készülni kell. Halmazállapot-váltásra, vagyis a későbbiekben havazásra elsősorban a magasabban fekvő északkeleti részeken van esély.

A hidegfrontra érzékenyeket kínozza most az időjárás. Fotó: Getty Images

A nyugatira, északnyugatira forduló szelet sok helyen erős lökések kísérhetik, és napközben már több településen is viharossá fokozódik a légmozgás. A legenyhébb délutáni órákban 6 és 11 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, ám az északkeleti határszélen pár fokkal alacsonyabb értéket is mutathatnak a hőmérők. Késő estére pedig 0 és +5 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint az északnyugati szelet nagy területen 60-80 km/h-s, néhol pedig akár még erősebb széllökések is kísérik. A déli órák körül záporos csapadék érkezik, de néhol kis eséllyel zivatarok is előfordulhatnak. A záporokat, zivatarokat viharos szél és jégdara kísérheti. A péntekről szombatra virradó éjszakán a Dunántúli-középhegységben, a főváros tágabb térségében és az Északi-középhegységben átmenetileg havazás várható, napközben viszont a legtöbb helyen el is olvad a friss hótakaró. Jellemzően nagyjából 3 centiméter vastag friss, vizes, tapadó hó hullhat, a magasabban fekvő tájakon azonban akár az 5 centimétert is meghaladhatja a hótakaró vastagsága.

-27 fokot is mértek már ezen a napon

A december 22-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -27 Celsius-fokot 1927-ben jegyezték fel, Jászberényben és Miskolcon. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1989-ben mért eredmény tartja, amikor 17,1 fokot mutattak a hőmérők Letenyén.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a pénteki időjárás leginkább a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg. Sokaknál jelentkezhet fejfájás és migrén. Emellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció pedig késhet, így óvatosabb vezetést javaslunk.