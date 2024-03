Orvosmeteo: melegfront és afrikai homok érkezik

Borús, csapadékos időt jósolnak péntekre a meteorológusok, a Kiderül előrejelzése szerint a levegőben lévő, afrikai eredetű homokszemcsék miatt az esők is sarasabbak lehetnek a megszokottnál. Egy melegfront hatásai is érvényesülnek napközben.

Délelőtt még erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól délnyugat, dél felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kisüthet a nap. A dél felől érkező csapadékzóna északnyugat felé halad, és több helyen várható eső, zápor. A levonuló csapadékzóna mögött kevés helyen előfordulhat zápor, délnyugaton zivatar sem kizárt. A délkeleti, keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, de a déli megyékben ennél melegebb is lehet az idő. Késő este 5, 11 fok közötti értéket mérhetünk.

Napközben melegfronti hatás érvényesül, ami sokaknál okozhat kellemetlenségeket. Gyakori lehet a fejfájás, migrén, sokaknál alvászavarok is jelentkezhetnek. A nem megfelelő éjszakai pihenés napközben is érezteti hatását: megeshet, hogy nehezebben koncentrálunk a munkára, fáradtabbak lehetünk. A szeles, esős területeken a hőérzetünk is alacsonyabb lehet, javasolt rétegesen öltözködni.