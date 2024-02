Orvosmeteo: kettősfront keseríti meg a hétfőnket

Borús, csapadékos időre számíthatunk hétfőn, a Kiderül előrejelzése szerint eső, zápor is többfelé lecsaphat. Az előrejelzések szerint napközben kettős fronthatás tünetei okozhatnak kellemetlenségeket.

Az összefüggőbb felhőzet keletebbre helyeződik, mögötte gomolyfelhő-képződésre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt szórványosan a középső országrészben, majd egyre inkább keleten várható eső, zápor, a nap második felére csökken a csapadékhajlam, de néhol még lehetnek záporok. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. Késő este 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Napközben kettős fronthatás tünetei okozhatnak kellemetlenségeket. Fotó: Getty Images

A borús idő mellett napközben kettős fronthatás is okozhat kellemetlenségeket. Hátterében egy ciklon áll, amely tegnap érkezett a Kárpát-medencébe és ma is érezteti a hatását. Emiatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve vérnyomászavarok is sokakat gyötörhetnek. A szeles területeken a hőérzetünk is alacsonyabb lehet, javasolt rétegesen öltözni.