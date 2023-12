Orvosmeteo: csütörtökön is marad a havazás

Általában borult idő várható, de a Dunántúl nyugati részén szakadozottabb lesz a felhőzet, ott hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A havazás, havas eső, eső területi kiterjedése fokozatosan csökken, és a csapadék-intenzitás is gyengül. A Dunántúlon a délnyugati határvidék kivételével nagy területen kísérhetik élénk, a Kisalföldön és a hegyekben erős lökések az északnyugati szelet, amely főleg ott hófúvást okozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul. Késő estére általában -6 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet. Időjárási frontokra a meteorológusok nem figyelmeztetnek, Veszprém, Komárom-Esztergom, illetve Somogy megyében azonban havazás, illetve ónos eső veszélye miatt is figyelmeztetés van érvényben.