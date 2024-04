Orvosmeteo: borús idő és kettős front borzolja a kedélyeket

A szerdai napunk sem a napsütősről fog szólni, a Kiderül előrejelzése szerint borongós időre és helyenként csapadékra is számíthatunk. Emellett napközben kettős fronthatás okozhat kellemetlenségeket sokaknál.

Napközben a felhőzet hazánk délkeleti, keleti részén is szakadozik, arrafelé rövidebb, másutt hosszabb időre is kisüthet a nap. Elsősorban a Salgótarján-Szeged vonal szélesebb sávjában, valamint a Dunántúl nyugati és északi tájain alakulhatnak ki a déli óráktól záporok, jégdara záporok, amelyeket villámlás, dörgés is kísérhet. A hegyekben hózápor is lehet. Az északi, északnyugati szelet az ország nyugati felén élénk, néhol erős lökések kísérik. Emellett záporok, zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Az előrejelzések szerint a szerdai napot kettős fronthatás dominálja majd. Emiatt sokaknál jelentkezhetnek majd kellemetlen panaszok: fejfájás, migrén léphet fel, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A pollenkoncentráció a csapadékos területeken némileg lecsökkent, így az allergiások tünetei enyhülhetnek.