Orvosmeteo: a következő napokat sem ússzuk meg szárazon

Csapadékos, változékony időre kell készülnünk a következő napokban is, a Kiderül előrejelzése szerint az ország nagy részében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarveszély miatt.

A felhőzet szakadozása tovább folytatódik, és hazánk nagyobb részén a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Zápor, zivatar több helyen - nagyobb számban az északkeleti-keleti harmadban, illetve a Nyugat-Dunántúlon - várható. A nyugatias szél többfelé megélénkül, helyenként - főként zivatarok mentén - megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb idő. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatásra szerdán nem figyelmeztetnek a meteorológusok. A csapadékos időben a levegőben lévő pollenek aránya is lecsökken, melynek köszönhetően az allergiások tünetei is enyhülnek. A zivataros területeken a hőérzetünk is alacsonyabb lehet, érdemes az ilyenkor megszokottnál melegebben, rétegesen öltözködni.