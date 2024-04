Orvosmeteo: a fél országban zivatarra figyelmeztetnek

Visszavonulót fújt a nyárias idő, a Kiderül előrejelzése szerint a déli és nyugati megyékben is zivatarra, illetve erős széllökésekre adtak ki figyelmeztetést.

Az ország nagy része felett borult lesz az ég, de a déli, délkeleti tájakon még kisüt a nap az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett. Ott főleg záporok, a délkeleti határvidéken esetleg egy-egy zivatar is valószínű, másutt többfelé esőre kell számítani. Az északnyugatira forduló szelet a front mentén erős, viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a délkeleti tájakon a déli órákra 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Ezt követően ott is folyamatosan hűlni fog a levegő. Késő este 5, 10 fok valószínű.

Esős, borongós idő dominálja a hetet. Fotó: Getty Images

A melegedésnek egy markáns hidegfront vetett véget, ami sokaknál okozhat kellemetlenséget. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, valamint migrén, fejfájás is sokakat gyötörhet napközben. Az esőzés hatására ugyanakkor a levegő pollenkoncentrációja némileg lecsökken, így az allergiások tünetei enyhülhetnek.