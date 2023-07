Hőség: piros riasztást adtak ki ezekre a megyékre

Sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhők mellett. Főként az ország északi, északkeleti részein lehetnek elszórtan záporok, zivatarok, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Ugyanakkor kisebb eséllyel és számban máshol is kialakulhatnak ilyen csapadékgócok. A nyugatira, északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között várható, de délkeleten egy-egy helyen 39 fok sem kizárt. Késő estére 22 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Fronthatással az előrejelzés szerint nem kell számolni napközben, a forróság azonban komoly terhelést jelenthet.