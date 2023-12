Fotók: így borította be az országot a hó

Megérkezett az igazi tél, az ország nagy részét még mindig hótakaró borítja. Ez persze sok családot kicsalogatott a szabadba: a hófödte Normafánál szinte azonnal megjelentek a kirándulók és szánkózók.

Az MTI képeiből összeállított válogatás megtekintéséhez kattints az alábbi képre!

Így borította be az országot a hó

Ahogy már mi is megírtuk, a Dunántúlon helyenként még ma is előfordulhat hószállingózás, illetve gyenge havazás. A terület nyugati felén 1 centiméter körüli friss hóréteg is képződhet, szóval érdemes kihasználni a hétvégét a szánkózásra és a hógolyózásra.