Minden nő teste más, sőt ugyanazon anya esetében sincs két egyforma terhesség, ezáltal minden esetben másképp zajlik a szülés utáni felépülés is. Általánosságban azért elmondható, hogy a szülést követő regeneráció két szakaszra oszlik: az első hat hétre, majd a baba első születésnapjáig tartó időszakra.

A vízválasztó első 6 hét

A szülés utáni első hat hetet gyermekágyas időszaknak is szokás nevezni, ez a regenerációs folyamat legintenzívebb szakasza. Miközben az újszülött és családja egyre jobban összeszoknak, az édesanya szervezetében nagy változások mennek végbe. A terhesség, majd a szülés hatására felborult hormonszintek visszabillennek, a has kezd visszahúzódni, az erős vérzés megszűnik, a gátseb begyógyul és az esetleges császármetszés hege is kevésbé fáj.

A szülés utáni első hat hónap a regeneráció legintenzívebb szakasza. Fotó: Getty Images

Ebben az időszakban fontos, hogy az anyuka ne tegye ki magát túlzott fizikai terhelésnek, hagyjon elég időt testének, hogy erőre kapjon. Éppen elég nagy feladat az újszülött szoptatása, gondozása. A legtöbb kórházban, orvosnál gyakorlat a "hathetes kontroll": ilyenkor ellenőrzik a méh méretét, állapotát, a sebek gyógyulását, illetve a méhnyakat is. Az első hat hét alatt nem ajánlott az ülőfürdő és a házasélet, de az edzés sem. Ezekkel érdemes megvárni azt, hogy a szakorvos kimondja: minden rendben a testünkkel, elkezdhetünk visszatérni a normális kerékvágásba - persze azt is csak lassan, nem kapkodva!

Ne a fogyás legyen az elsődleges cél!

Bár a sztárvilágban sok példát látni arra, hogy a híres anyák 2-3 héttel a szülés után fittek, edzenek, ne akarjuk őket követni. Természetesen a másik véglet, vagyis az, hogy a baba mellett egyáltalán nem törődünk testünkkel, sem jó út. Nagyon fontos, hogy saját szervezetünk és egészségünk is kellő figyelmet kapjon a szülés utáni időszakban, mert ha a regeneráció nem zajlik le megfelelően, akkor annak hosszú távon komoly negatív következményei lehetnek. Ilyenek például a különböző kismedencei problémák, például az itt található szervek süllyedése, az inkontinencia, a szexuális zavarok, tág hüvely.

A hathetes kontroll után nyugodtan elkezdhetünk mozogni, sőt ez szükséges is a megfelelő felépüléshez. De fontos, hogy megértsük: a szülés utáni testedzés elsődleges feladata nem a fogyás, hanem a szöveti gyógyulás elősegítése kell, hogy legyen. A legjobb, ha ehhez szakember (gyógytornász, manuálterapeuta) segítségét kérjük, aki felméri állapotunkat, különös tekintettel a szétnyílt hasizomra, majd megtanítja a számunkra helyes gyakorlatokat. Szánjunk külön időt a kismedencei gyógytornára is, amivel sokat tehetünk a húgyhólyag, a végbél és a női nemi szervek egészségéért.

Eltelhet akár 5-6 hónap is, mire úgy érezzük, készen állunk szintet ugrani és intenzívebb mozgásformát keresünk. Figyeljünk testünk jelzéseire, és ha úgy érezzük, nem jelent gondot, futhatunk vagy súlyzós edzést is végezhetünk, de a pilates is tökéletes választás. A lényeg, hogy bármit is sportolunk, mindig fokozatosan és lassan növeljük a terhelést! Amennyiben szoptatunk, akkor pedig mindenképp ruházzunk be egy jól tartó sportmelltartóra: a tévhitek ellenére a fizikai terhelés nem gátolja a tejtermelést, de fontos, hogy kellően alá legyenek támasztva a mellszövetek.

A császármetszés tényleg lassabban gyógyul? A császármetszés nagy hasi műtétnek számít, a lábadozás hossza egyénenként eltérő. De általánosságban a szülés utáni hatodik hétre ugyanúgy erőre szoktak kapni a császáros anyukák, mint azok, akik hüvelyi úton hozták világra gyermeküket. Azonban a császáros seb ápolása külön figyelmet igényel, ehhez szerencsére ma már nemcsak orvosunktól, de támogató csoportoktól is kaphatunk hasznos tanácsokat. Tévhit azonban, hogy a császárral szültek nem kezdhetnek el mozogni a 6 hét letelte után. Sőt! Szakértők azt ajánlják, hogy már a műtét után meg kell kezdeni a tudatos regenerálást, kezdetben könnyű légzésgyakorlatokkal például. A hegszétválás elkerülése és a megfelelő gyógyulás érdekében azonban ne kezdjünk orvosi kontroll nélkül intenzívebb edzésbe, mindenképp konzultáljunk szakemberrel, mit és mikor ajánlj számunkra!

Fontos a táplálkozás is

Egy újszülött mellett a legtöbb anyuka örül, ha néhány falatot be tud kapni - holott ebben az időszakban kiemelten fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás. Különösen akkor, ha az édesanya szoptat, hiszen az külön megterhelést jelent a szervezetének, gyakorlatilag saját raktáraiból nyújt táplálékot a babának. Mindenképp ajánlott a sok folyadék (napi legalább 3 liter) fogyasztása, ezenkívül lehetőség szerint részesítsük előnyben a friss, vitaminban és ásványi anyagokban gazdag alapanyagokat.

Fogyasszunk minél több zöldséget, gyümölcsöt, és bizony, ilyenkor több szénhidrátra is szüksége lehet testünknek, hogy "bírja a gyűrődést". Ám ezek legyenek hasznos szénhidrátok, tehát ne édességekből próbáljunk meg töltekezni. Tökéletes ebéd például egy spagetti házi paradicsomszósszal, cukkinivel és parmezánnal, mellé rukkolasalátával. De az is teljesen érthető, ha ilyenkor gondot jelent az otthoni főzőcskézés, főleg ha nincs segítségünk, például a nagyszülők személyében. Ilyenkor tesznek jó szolgálatot a különböző multivitaminos és energiatermelést, felépülést támogató készítmények, amelyekkel egyszerűen feltölthetjük a lemerülőben lévő tápanyag-raktárainkat. Ezek segíthetnek a regeneráció folyamatában és abban is, hogy könnyebben vegyük az anyaság hétköznapi kihívásait.