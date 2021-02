Ez is állhat a mellkasi fájdalom mögött

Nem feltétlenül szívprobléma áll a futás közben jelentkező mellkasifájdalomhátterében.

Az újdonság "varázsa"

A kezdő futóknál, valamint az edzéstervet váltóknál gyakran jelentkezik mellkasi fájdalom. A test ugyanis így jelzi, hogy még nincs hozzászokva az adott szintű fizikai igénybevételhez. A megoldás igen egyszerű: gondoljuk át újra, hetente hány alkalommal és milyen intenzitással végezzük az edzéseket. Ne egy álmot hajszoljunk, hanem legyünk realisták magunkkal és a kitűzött céljainkkal! Szánjunk több időt a bemelegítésre, és ne sajnáljunk néhány perccel többet a levezető sétára sem. Ha még így is jelentkezne a mellkasi fájdalom, akkor érdemes konzultálni a háziorvosunkkal.

A leggyakrabban túlterhelés miatt jelentkezik a mellkasi fájdalom.

Izomgörcs lép fel

Futás közben könnyen begörcsölhetnek a bordaközi izmok, ami mellkasi fájdalommal jár. Erre a fájdalomtípusra jellemző, hogy éles, jól lokalizálható, mozgás során pedig rosszabbodik. Helyes légzéssel és folyadékpótlással sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük.

Gyomorégésünk van

A futás miatt nagyobb nyomás nehezedik az emésztőrendszerre. A megnövekedett hasi nyomás hatására a felső nyelőcső-záróizom lazábbá válik, ami hozzájárulhat a gyomorégés kialakulásához. Ezért futás előtt inkább kerüljük a nehéz, fűszeres, sült ételeket és a koffeint.

Tüdőbetegségek is okozhatják

Néhány tüdőprobléma is okozhatja a futás közben fellépő mellkasi fájdalmat. Az egyik leggyakoribb ok az asztma. Az edzés előtti gyógyszerbevétel segíthet megelőzni a sportolás miatti esetleges rohamot. Emellett a légmell és a tüdőembólia is előidézhet futás közben mellkasi fájdalmat. Jellemző tünetük a hirtelen fellépő, erős fájdalom és nehézlégzés, ami nem múlik el pihenés hatására sem. Ilyen esetben azonnal orvoshoz kell fordulni!

Szívprobléma áll a háttérben

A legrosszabb esetben szívbetegség, koszorúérgörcs vagy akár szívroham is okozhatja a mellkasi fájdalmat. Utóbbira akkor gyanakodjunk, ha a mellkasi fájdalom egyre erősödik, illetve ha az állkapocs, a bal kar és a felsőtest felé is kisugárzik. További árulkodó tünet lehet az izzadás, a hányinger, a hányás, a nehézlégzés, az erős szívdobogásérzés és a szédülés. A tünetek általában rosszabbodnak az erősebb intenzitású sportolás hatására, de pihenés után a beteg valamivel jobban érezheti magát. Ilyen esetben nem érdemes várni, azonnal mentőt kell hívni!

