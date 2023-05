Csak a nyakát ropogtatta, erre teljesen lebénult a bal oldala

Főleg az ország középső részén erőteljes maradhat a gomolyfelhő-képződés, és további záporok, zivatarok kialakulására is van esély, néhol akár felhőszakadás is lehet. Másutt közepesen felhős idő várható. Az északi, északkeleti szelet a nyugati és az északkeleti megyékben élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Zivatar környékén esetleg egy-egy viharos lökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Gyenge hidegfront okozhat kellemetlen tüneteket.