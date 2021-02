Terhes vagyok: kell-e félnem a koraszüléstől?

Bakteriális vaginózisról akkor beszélhetünk, amikor a hüvelyben található baktériumok természetes egyensúlya felborul. Ilyenkor a kórokozók megtelepedése ellen védő "jó" baktériumok, a Lactobacillusok száma lecsökken, és túlszaporodnak a "rossz" baktériumok, amelyek egyébként is jelen vannak a hüvelyben, de jóval kisebb számban. Ennek eredményeképpen vegyes anaerob baktériumflóra alakul ki a hüvelyben, ahol normál esetben 3-4 baktériumtörzs található, bakteriális vaginózis esetén azonban több tucat.

Évente 1 millió terhes nőt érint

Terhes nőknél a BV az egyik legelterjedtebb hüvelyfertőzés, évente körülbelül 1 millió várandóst érint világszerte. Az esetek többségében enyhe lefolyású és gyógyszerrel könnyen úrrá lehet lenni rajta, kezelés nélkül azonban megnövelheti a várandósság alatti szövődmények, például a vetélés vagy koraszülés kockázatát. A koraszülés leggyakoribb mechanizmusa az idő előtti burokrepedés, a koraszülések 65 százalékában ez indítja be a folyamatot. Az esetek 80 százalékábanfertőzésés gyulladás miatt reped meg a burok: a BV ascendáló, azaz felszálló fertőzés, ezért okozhat korai vetélést, burokrepedést.

A bakteriális vaginózis a terhességet is veszélyeztetheti. Fotó: Getty Images

Bakteriális vaginózisra a következő tünetek figyelmeztethetnek: bőséges, híg, szürke, fehér vagy szürkés árnyalatú hüvelyi folyás (amelynek halra emlékeztető szaga lehet), hüvelyi viszketés, irritáció, vizeléskor jelentkező égő, csípő érzés, esetleg láz. Bár előfordulhat, hogy a BV magától elmúlik, ha a fertőzésre utaló panaszaink vannak, mindenképpen orvoshoz kell fordulni! Ez főleg várandós nők esetében fontos, hiszen csak az időben megkezdett, szakember által javasolt terápia segítségével kerülhetőek el az olyan súlyos szövődmények, mint a koraszülés. A BV egyébként azért különösen veszélyes terhesség alatt, mert sokszor tünetmentes, ez pedig nagyban megnehezíti a fertőzés időben történő diagnosztizálását.

Tudta? A bakteriális vaginózis szövődményei közé tartozik még a szexuális úton terjedő fertőzések (pl. herpesz, chlamydia, HIV) kockázatának fokozódása, de az érintetteknél nagyobb a veszélye a kismedencei gyulladásnak is. Mindemellett a BV ugyancsak növeli a reproduktív rendszert érintő műtétek (például méheltávolítás, abortusz, császármetszés) utáni fertőzésveszélyt.

Bár nem specifikusan bakteriális vaginózisra utalnak, de koraszüléshez vezető fertőzést vagy gyulladást (szexuális úton terjedő betegségek, fogágybetegségek, húgyúti fertőzések stb.) jelezhet a méh felpuhulása, vagy az anya egyes laboreredményeinek eltérése (nitritpozitivitás a vizeletben, üledékben sok baktérium, fehérvérsejt vagy vér, magas CRP- vagy prokalcitoninszint, 20 ezer feletti fehérvérsejtszám). A magzatnál tartósan magas szívfrekvencia (160/min. felett), csökkent magzatmozgás és hüvelyi ultrahangvizsgálattal észlelhető üledék jelezhet bajt.

Több dologra is figyelni kell

Amennyiben BV-gyanúval fordulunk orvoshoz, a szakember az anamnézis felvétele után kikérdez minket a tüneteinkről, majd megvizsgálja a hüvelyt. A diagnózis felállításához szükség van a hüvelyi pH mérésére, illetve a hüvelyváladék mikroszkópos vizsgálatára. A terápia célja egyrészt a kórokozók elpusztítása, másrészt a hüvely Lactobacillus-tartalmának visszaállítása. A beteg általában antibiotikumot kap (metronidazol, klindamicin, tinidazol), a készítmények között vannak szájon át szedhetők vagy helyileg, a hüvelyben alkalmazandók is. Nagyon lényeges, hogy betartsuk az antibiotikumokra vonatkozó orvosi utasításokat, ne térjünk el az előírt dózistól és a terápia időtartamától, különben fennáll a veszély, hogy néhány kórokozó baktérium túléli a kezelést. A BV sajnos hajlamos a kiújulásra: rendszeresen visszatérő fertőzés esetén, vagyis ha a BV 6 hónapon belül több mint kétszer jelenik meg, további vizsgálatokra, illetve komplexebb, hosszabb ideig tartó terápiára lehet szükség.

A minél hamarabbi gyógyulás, illetve a fertőzés kiújulásának megelőzése érdekében ne felejtsünk el beiktatni egy hüvelyflóra-regeneráló kezelést is az antibiotikum-szedéssel párhuzamosan. Mindemellett ugyancsak fontos elkerülni a hajlamosító tényezőket. Illatszert vagy fertőtlenítőszert tartalmazó szappanok, tusfürdők, intim mosakodók helyett egyszerű, illatmentes szappannal tartsuk tisztán az intim területet. Ne alkalmazzunk hüvelyöblítést, részesítsük előnyben a zuhanyzást a kádfürdővel szemben, és mosószerből is olyat válasszunk, amely nem tartalmaz mesterséges anyagot. Ne dohányozzunk. Szintén sokat számít, hogyan alakítjuk a szexuális életünket. Az első és legfontosabb, hogy amíg a kezelés tart, illetve tüneteink vannak, tilos a partnerrel való szeretkezés. Ha panaszmentesek vagyunk, akkor várandósság alatt is megengedhető a nemi élet, de figyeljünk arra, hogy ne váltogassuk a szexuális partnereinket, illetve aktus közben használjunk gumióvszert.