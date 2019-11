Női intimplasztika: szabja kisebbre, doktor úr!

A plasztikai sebészeknek hála, már nem számít különleges kérésnek, ha valaki a nagyajkait szeretné kisebbre szabatni, vagy a szűzhártyáját visszavarratni. Vajon a bugyi alatti sebészi hatalomátvétel a lelki bajok gyógyíre lesz, vagy múló hóbortot jelez?

Kisebbet, szűkebbet, rövidebbet, újat A világhálón az intim beavatkozásokra rákeresve ezernyi hirdetés biztatja a szörfölő érdeklődőt, hogy minél gyorsabban, minél kedvezőbb áron szabassa át elsődleges nemi jellegeit, ha elégedetlen azzal, amivel a természet megajándékozta. Legyen szó akár arról, hogy a sebészek a szeméremajkak, a szeméremdomb vagy a vagina méretét csökkentik, szűkítik, esetleg a G-pontot növelik, egy a lényeg, hogy szinte bármilyen szempontból aggályos(nak vélt) külső korrigálható.



A szüzeség sem a múlté! A szűzhártya helyreállító plasztikai műtétje is lehetséges immár. Erre "szükség" lehet bizonyos vallási, társadalmi okok miatt, némelyek pedig azért vállalkoznak rá, hogy izgalmasabbá tegyék szexuális életüket.

Az ideális csak a filmekben és újságokban létezik? A legtöbb nő funkcionális vagy esztétikai okok miatt kéri a szakember segítségét, és sokszor hosszas lelki küzdelem után veszi rá magát az operációra. A témában indított internetes fórumokat böngészve egyértelműen kiderül, hogy sokan vannak olyanok, akik szülés után vállalnák a vaginaszűkítő műtétet, mert a vizelettartási problémákon túl szexuális életükben is változás állt be a gyermekvállalás óta.



Többen arra panaszkodnak, hogy sportoláskor zavarja őket az átlagostól eltérő méret, esetleg szégyellik, hogy a fehérneműn keresztül is kivehető a furcsa forma. Bár némelyek arra hivatkoznak, hogy partnerük illeti negatív kritikával a nem mindennapi nemi szervet, a férfi hozzászólók véleménye alapján úgy tűnik, a férfitársaknak valójában nincs problémája az ideálistól különböző nemi jellegekkel. No de milyen is akkor a hőn áhított ideális?



Emiatt a divathóbort miatt gondolta úgy Heather Leach rendező és a Channel 4 angol kereskedelmi csatorna, hogy elrettentő jelleggel dokumentumfilmet forgat (The Perfect Vagina, A tökéletes vagina) a vaginaplasztikákról, és megmutatja, miből is állnak ezek a műtétek, kik vállalkoznak rá és miért. Bár anatonómiailag valóban az számít "normálisnak", ha a szeméremajkak körülveszik, elfedik a kisajkakat, a szakemberek szerint a legtöbb orvoshoz forduló nőnek nem is ezért jut eszébe átszabatni magát. Ahogy az egy 2007-es, British Medical Journal-beli tanulmányból is kiderül, a sebészhez érkező nők sokszor hirdetéseken, pornóújságokban látott képekre hivatkozva keresik fel a szakembert, vagy partnerük kéri az ott látott "fazont". Mindezt nem is aprópénzért: az intim beavatkozások ára bár praxisonként változhat, de minimum hat számjegyre rúgó tételt jelent.

Szükséges vagy divat? Az intim tájakon végzett plasztikai beavatkozások adott esetben valóban megoldást kínálhatnak a kellemetlen problémára, legyen az akár testi, akár lelki eredetű. Ha például a vagina extrém kinézete miatt a szexuális aktus során a becsípődő bőr minduntalan fájdalmat okoz, tényleg érdemes korrekció segítségével megszabadulni az örömteli pillanatokat megkeserítő bőrdarabtól.

A vaginaszűkítő műtétek is hasznosak lehetnek, és enyhíthetnek a szülés utáni vizelettartási panaszokon, de mérlegelendő az is, hogy a legtöbb esetben az intim torna is segíthet, és klasszisokkal kevesebb pénzből kigazdálkodható a partner által is észlelhető pozitív változás.



Szakorvosok szerint a vélt vagy vágyott pozitív következmények mellett az intimplasztika számos negatív hozadékkal és veszéllyel is járhat. A műtéten átesett nőknél gyakran fordul elő ugyanis hegesedés, lép fel fertőzés, és a szexuális érzékelés is megváltozhat.