Koronavírus: ezeket a testrészeket tilos fertőtleníteni

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Jessica Justman, a New York-i Columbia Egyetem Irving Orvosi Központjának fertőző betegségekkel foglalkozó professzora leszögezte, hogy nem látnak olyan mintákat, amelyek a COVID-19 szexuális úton való terjedést jeleznék. Ám fontos hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti azt, hogy szeretkezés közben ne fertőződhetnénk meg a koronavírussal.

A csókolózás veszélyei

A SARS-CoV-2 vírus elsősorban cseppfertőzés útján terjed, ezért jogosan merül fel a kérdés, hogy ajánlott-e most kerülni a csókolózást. A New York Times több szakértőt is megkérdezett a témában, és mindegyikük egyértelműen azt a választ adta, hogy a csókolózás során nyálcserével is bejuthat a szervezetünkbe a koronavírus. Vagyis szex alatt nem maga a behatolás jelent elsősorban fertőzésveszélyt, hanem az aktus alatt gyakori csókváltás.

A virológusok szerint ettől függetlenül nem feltétlen kell tartózkodnunk a csókolózástól, ha tartós párkapcsolatban élünk. Főleg, ha közös a lakásunk, hiszen akkor a testi érintkezésen túl is rengeteg módon elkaphatjuk egymástól a vírust (például közös használati tárgyakon keresztül). De ha a párunk külföldi útról tért haza, akkor ajánlatos a távolságtartás. Illetve ha a pár egyik tagja fertőzésre utaló tüneteket észlel magán, szintén fennáll a továbbfertőzés lehetősége. A szingliknek sajnos rossz hír, hogy óva intenek mindenkit attól, hogy a járványhelyzetben idegenekkel randevúzzanak, ismerkedjenek.

Intim területeken inkább ne fertőtlenítsünk!

Mivel az új koronavírus ellen jelenleg még nem létezik gyógyszer vagy védőoltás, a közösségi élet kerülésével és a higiéniai szabályok fokozott betartásával tudunk védekezni afertőzésellen. A WHO ajánlása szerint a gyakori szappanos kézmosás, illetve a fertőtlenítő gélek használata most szükségszerű - ezért többekben felmerülhet a kérdés, érdemes-e szexuális kontaktus előtt fertőtleníteni az intim testrészeket is. Bár most kiemelten fontos a tisztaság, ezt egyetlen szakértő sem tanácsolja, mert többet árthatunk, mint amennyit nyerünk vele.

Az intim testrészeken több okból sem ajánlott fertőtlenítőt használni. Fotó: Getty Images

Különösen nők esetében igaz, hogy az intim tájék baktériumflórája egészséges állapotban fontos védekező szerepet tölt be. Az alkoholos fertőtlenítők, illetve a gyakori szappanozás irritálhatja a szeméremdomb érzékeny bőrét, emellett felborítja a hüvelyflóra egyensúlyát. Ezzel paradox módon a túlzásba vitt intim tisztálkodás szabad utat engedhet a baktériumoknak, így akár hüvelygyulladáshoz, húgyúti fertőzéshez is vezethet. Ezentúl a nyálkahártyával érintkezve az alkoholos fertőtlenítő kellemetlen, égő érzést válthat ki.

Férfiaknál is káros lehet a nemi szerv fertőtlenítése, hiszen az alkohol erősen szárítja a bőrt, ezzel pedig rontja a szerv védekezőképességét. Ha ugyanis a bőr túlzottan kiszárad, apró berepedezések keletkeznek rajta, amelyeken keresztül a kórokozók könnyebben bejuthatnak a testbe. Hasonlóképpen a száj területét is hagyjuk ki a fertőtlenítésből, mivel az ajkakon nem található faggyúmirigy, itt különösen érzékenyen reagál a bőr a külső hatásokra.

Arra viszont felhívják a figyelmet a szakértők, hogy a szexuális játékokat, segédeszközöket mindenképp tisztítsuk rendszeresen. Egyébként is ajánlott minden használat előtt és után is szappanos vízben lemosni őket, de most fokozottan figyelni kell erre. Ha a vizes tisztítás nem lehetséges (mert például elektromos eszközről van szó), akkor fertőtlenítő kendővel töröljük át, helyezzük egy tiszta törölközőre negyed órára, és csak utána vigyük be a hálószobába.

