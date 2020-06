Félre a prüdériával: ezért beszéljünk a női bajokról

Manapság sok szülő esik abba a hibába, hogy úgy gondolja, felesleges a szexualitásról, nemi érésről beszélgetni pubertáskorú gyermekével, hiszen az internetnek hála a fiatalok úgyis mindent megtudnak. Tény, hogy a kíváncsi kamaszok néhány kattintás alatt rengeteg dolgot kideríthetnek, ez azonban mégsem helyettesíti a szülői felvilágosítást. Annak lényege ugyanis a tudás átadásán kívül az is, hogy erősítse a bizalmat: hogy a lassan nővé váló lány érezze, számíthat az anyukájára ebben a bizonytalansággal teli időszakban is, bátran fordulhat hozzá tanácsokért olyan kérdésekkel, amelyeket esetleg szégyell a barátnői előtt. Egy ilyen témakör például az intim betegségek, fertőzések területe, amely - részben a rengeteg tévhitnek, téves információnak is köszönhetően - a mai napig tabunak számít.

Fontos, hogy a lassan nővé váló lány érezze, számíthat az anyukájára. Fotó: Getty Images

Nem feltétlenül a szexhez van köze

Az egyik ilyen téveszme, hogy a nemi szerveket érintő fertőzéseket csakis aktus útján lehet elkapni. Nagyrészt emiatt is szégyelli sok tinédzser, ha intim panaszokat tapasztal, nem akarja ugyanis, hogy szülei a szexuális életéről faggassák.

A gombás hüvelyfertőzéssel kapcsolatban is sok tévhittel találkozhatunk, például, hogy ez a betegség szexuális úton terjed, holott endogén, vagyis szervezeten belüli eredetű, és így akár szűz lányoknál is előfordulhat. Éppen ezért tanácsos az ilyen betegségek említését, kitárgyalását legalább részben különválasztani a szexuális felvilágosítástól, és inkább egészségügyi szemszögből megközelíteni.

Az már csak a mindennapi szokásainkon, a családi rutinon és közegen múlik, hogy egy ilyen beszélgetésre mikor találunk megfelelő alkalmat: lányunk első nőgyógyászati vizsgálatára készülődve, egy anya-lánya wellnessnapon, de akár egy esős, teázós délután is ideális lehet. Fontos, hogy a kislány ne azt érezze, hogy el akarjuk ijeszteni, hangsúlyozzuk inkább, hogy a beszélgetéssel az a célunk, hogy jobban megismerje a testét. Hiszen lassan elérkezik az a pont, amikor már nem mi gondoskodunk minden bajáról, hanem ő maga fordul majd orvoshoz, keres gyógymódot a betegségeire. Természetesen mindehhez nem árt, ha előtte kissé felfrissítjük a saját tudásanyagunkat is!

Így ismerhető fel a hüvelygomba

A hüvelyfolyás az egészséges női szervezet működésének teljesen természetes "terméke", az állaga, színe és szaga pedig sok mindenről árulkodik. Normális esetben átlátszó, esetleg enyhén tejszerű, szagtalan, folyós, ám ha darabossá (túróssá) és fehérré válik, az már valamilyen problémát jelez. Ha ehhez elviselhetetlen viszketés, a szeméremajkak kipirosodása, duzzanata, égő, sajgó érzés is társul, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy hüvelygomba okozza a panaszokat.

Ezzel a fertőzéssel négyből három nő legalább egyszer találkozik élete során, de sokaknál visszatérő jelenség. Fontos idejében felismerni és megfelelően kezelni, mert ha elhanyagolják, kismedencei gyulladás vagy bakteriális felülfertőződés is lehet a következménye. Továbbá a kezeletlenül hagyott hüvelygomba fogékonyabbá tehet a szexuális úton terjedő betegségekre, és később akár vetélést, koraszülést is okozhat. Nem beszélve arról, hogy az életminőséget jelentősen rontja az állandó viszketés és diszkomfortérzet.

Mi minden állhat a hüvelygomba hátterében?

A hüvelygomba leggyakoribb kórokozója a Candida albicans nevű élesztőgomba, amely normál körülmények között is megtalálható a szervezetben. Panaszokat csupán akkor okoz, ha túlzottan elszaporodik. A hüvely savas kémhatása felel azért, hogy ez ne történhessen meg, ám ha ez a kémhatás megváltozik, szabad utat kapnak a gombák és más kórokozók.

A hüvely így marad tiszta A női hüvely természetszerűleg öntisztuló szerv, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne segíthetnénk elő egészséges állapota megőrzését. Lássuk, milyen lehetőségekkel érdemes élni ez ügyben.

A hüvelyflóra egyensúlya márpedig igen kényes, számos dolog felboríthatja. Ilyen például a túlzásba vitt intim higiénia: a gyakori, nem orvos által elrendelt irrigálás, az illatosított törlőkendők, tamponok alkalmazása. Ezek mind éppen a kívánt hatás ellenkezőjét érik el: kimossák a jótékony baktériumokat a hüvelyből, ezáltal gyakorlatilag felszámolják annak természetes védekező rendszerét.

A hüvelygomba gyakori panasz azoknál a nőknél, lányoknál is, akik antibiotikumokat és/vagy fogamzásgátlót szednek. Az antibiotikumok ugyanis nemcsak a betegséget okozó baktériumokat pusztíthatják el, hanem a hüvelyben élő jótékony társaikat is. Az antibébi tabletták,fogamzásgátlóeszközök pedig hormontartalmuk révén lehetnek negatív hatással a hüvelyflórára. Használatukkor megemelkedik az ösztrogén szintje, ami kedvező terepet biztosít számos gombafaj szaporodása számára.

A hüvelyflóránk szempontjából az sem mindegy, milyen ruhákat hordunk. Bár szinte egyetlen tinédzser sem tűri, hogy az édesanyja beleszóljon az öltözködésébe, azonban legalább fehérneműk terén próbáljuk a lányunkat a helyes irányba terelni minőségi, ám divatos darabok vásárlásával. A túlságosan szűk, műszálas anyagból készült alsók ugyanis bent tartják a nedvességet és a hőt, ezáltal kedveznek a gombák, illetve a baktériumok szaporodásának. A tanga viselése szintén nem ajánlott: mivel túlzottan a testre simul, még akkor is megnehezíti a szeméremtájék szellőzését, ha pamutból készült.

Talán nem is gondolnánk, de a táplálkozás is hatással van a nemi szervek állapotára. A finomított szénhidrátokban, cukrokban gazdag étrend ugyanis szintén elősegítheti a Candida gombák elszaporodását. Még egy ok tehát, amiért fontos egészséges, kiegyensúlyozott étrendre szoktatunk családunkat!

Házi praktikák helyett irány az orvos!

A hüvelygombáról azért is fontos nyíltan beszélni gyermekünkkel, hogy ha a gondos megelőzés ellenére mégis tapasztalja magán afertőzéstüneteit, ne internetes cikkekből, fórumokból próbáljon gyógyírt találni panaszaira. Ezek a praktikák ugyanis általában nemcsak hatástalanok, de akár kifejezetten károsak is lehetnek a hüvely egészségére nézve.

Nyugtassuk meg, hogy hozzánk bármikor fordulhat, ha baja van, nem fogunk kérdezősködni, ítélkezni, csupán segíteni. Hüvelygomba esetén tanácsos nőgyógyászhoz fordulni, aki gyorsan tudja diagnosztizálni, valamint megfelelő kezelést is előír. A gombaellenes terápia az esetek többségében helyi kezelésből (kúp vagy krém alkalmazása a hüvelyben) áll, amit indokolt esetben szájon át szedhető gyógyszer egészít ki. Különösen kiújuló hüvelygomba esetén ajánlott a gombaellenes készítmények mellett olyan, természetes összetevőjű lokális szer használata, amely segít helyreállítani a hüvely pH-értékét.