Szokott korogni a gyomrod? Ezért csinálja

A gyomor izomzata folyamatosan összehúzódik és ellazul, még akkor is, amikor épp nincs benne táplálék. Ilyenkor azonban – táplálék híján – a gyomorkapun keresztül némi gyomornedv mellett csak levegőt présel a patkóbélbe. Ezt halljuk mi korgásnak, morajlásnak, morgásnak, ami éppen azért lehet hangos, mert a gyomor üres. A morajló hangokat azonban nem csak egyedül ez válthatja ki – írja az IFL Science.

Nem csak az éhséget jelezheti, ha korog a gyomrod. Fotó: Getty Images

A hormonok játéka

A gyomor és bélrendszer simaizmai összehúzódnak és elernyednek, hogy így segítsék az ételt a megfelelő irányba, a végbél felé mozgatni. Ez a perisztaltikus mozgás folyamatosan azon dolgozik, hogy ne halmozódjon fel semmi a belekben. A morajlás nem egyszerűen ebből a mozgásból adódik, hanem akkor keletkezik, ha a folyamat során gáz és folyadék is jelen van, ezért az ételek tolása mellett ezek az izomösszehúzódások a gázokat és a folyadékokat is mozgatják, ami szintén kiválthat furcsa hangokat. Az izomösszehúzódásokból származó morajló hangok nem korlátozódnak a gyomorra, gyakran a belek mélyebb rétegeiből is hallhatók. Kifejezetten korgást akkor hallhatsz, ha az üres gyomor fala húzódik össze, ilyenkor ugyanis nincs jelen étel, ami tompíthatná a zajokat.

A hormonok segítenek nyomon követni a táplálkozási szükségleteinket: a ghrelin azt jelzi, hogy éhes vagy, míg a leptin azt, hogy jóllaktál. Néhány állatkísérlet kimutatta, hogy a ghrelin fokozhatja a gyomor mozgékonyságát és ürülését, egy embereken végzett vizsgálat pedig azt találta, hogy a résztvevőknek ghrelint adva gyorsabban mozog a bélrendszerük, mint a sóoldattal.

Betegséget is jelezhet

A nem szabályozható bélhangok ugyanakkor nagyon is fontosak lehetnek. Ha például beleink a táplálékpépet valamilyen szűkületnek hajtják neki, akkor is előfordulhatnak különféle hangok. Fiataloknál ez ritkább, időseknél viszont akár súlyos betegség is állhat a jelenség mögött, ezért ha nagyon hangos és tartós a hanghatás, fordulj vele orvoshoz!