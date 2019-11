Mi a teendő, ha elfelejtettük bevenni a fogamzásgátlót?

Ahhoz, hogy ne felejtsük el bevenni a tablettát, érdemes kötni valamihez a bevétel időpontját. Például a reggeli után, vagy ha hazaértünk a munkából. Így megszokottá válik az időpont, és nem kell attól tartani, hogy kimarad a gyógyszer.

Mi történik, ha nem vesszük be a tablettát?

Szerencsénk van, ha még nem telt el 12 óra a gyógyszer beszedésének időpontjától. Ha egy tablettát felejtettünk el bevenni, pótoljuk minél előbb, és a következő tablettát a megfelelő időben vegyük be, akkor is, ha a két szem beszedése között kevés idő telt el. Azonban, ha több mint 12 óra telt el, vagy akár több tablettát is kihagytunk, akkor nagyobb az esélye a teherbe esésnek. A nem kívánt terhességre akkor a legnagyobb az esély, ha a levél elejéről vagy végéről hagytuk ki a tablettákat.

Mit tegyünk, ha eltelt 12 óra?

Ha eltelt 12 óra, de csak egy szem maradt ki, akkor már csökken a fogamzásgátló hatás. Akkor a legnagyobb a kockázat, ha a levél elejéről vagy végéről hagytuk ki a tablettát. Ha az első héten hagytuk ki a gyógyszert, még ha egyszerre is történik, vegyük be mind a két szemet. Egy hétig azonban használjunk kiegészítőfogamzásgátlómegoldást, például óvszert.

Ha a második héten felejtettük el bevenni a tablettát, hasonlóképpen érdemes eljárni, azaz vegyük be a kimaradt szemet, majd folytassuk a levél szedését. Ilyenkor nem szükséges kiegészítő védekezést alkalmaznunk.

Mit tegyünk, ha kimaradt a fogamzásgátló tabletta?

Ha a harmadik héten hagytuk ki a tablettát, két opció közül választhatunk: az egyik lehetőség, hogy bevesszük a kimaradt tablettát, akkor is, ha azonos időben történik a következővel, majd folytatjuk a levél szedését úgy, hogy nem hagyunk 7 napos szünetet, hanem a következő levelet is beszedjük. Ilyenkor nem jelentkezik menstruációs vérzés, esetleg pecsételő vérzéssel találkozhatunk. A második lehetőség, hogy abbahagyjuk az aktuális levelet, és tartunk pontosan 7 nap szünetet. Ez esetben a 7 napot az utolsó beszedett tablettától számítsuk.

Amennyiben egynél több tablettát felejtettünk el bevenni, érdemes orvoshoz fordulni!

Ha nem a fogamzásgátlás a cél

Ha egyéb okból szedjük a tablettát, és nem élünk nemi életet, nem történik szexuális aktus, akkor következmények nélkül kimaradhat egy tabletta, vagy akár több is.

Ha gyakran elfelejtjük bevenni a tablettát, érdemes lehet másik módszert választani, például hüvelygyűrűt vagy spirált.