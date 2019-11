Hárman az ágyban: én, a párom, meg a szeretőnk

A korábban extrémnek számító szexhelyzet egyre több párnál beszivárog a hétköznapi élet izgalomkeresési szokásai közé is, hiszen olyan egyszerűnek, és élvezetesnek tűnik a helyzet: három ember kényezteti egymást teljes egyetértésben.

Geist Klára szexuálpszichológus szerint valóban nagy divatja van a többes szexnek. Annyira, hogy hallott már swingerklubban töltött nászéjszakáról is, és a rendelőjében is megjelentek azok a párok, akik ilyen élményeik után kérnek segítséget, mert a valóságban ezek átélése és feldolgozása nem olyan egyszerű, mint amilyennek a filmekben látszik: - A hármas szex divatossá válásának legtöbbször az az oka, hogy egy megszürkült és a szex terén biztosan ellaposodott kapcsolatot próbál menteni a pár egy harmadik személy egyfajta mentőövként való bevonásával. Újfajta élményt remélnek a helyzettől, ami felpezsdíti az érzékeiket és az érzéseiket - magyarázza.

Szeretőválogatás

- És kezdetben úgy is tűnik, mintha tényleg meglelték volna gondjaikra a megoldást, hiszen már a megfelelő ember megtalálása is egy új közös cél, és egy jó program: tudok például olyan párról, akik komplett "castingot" tartottak, elemezték az embereket, kipróbálgatták őket, és jól szórakoztak mindeközben - árulja el a szexuálterapeuta. - Ám ez csak eltereli a figyelmet a valós problémákról, olyan, mintha egy luxusnyaralástól remélnénk a kapcsolati gondok eltűnését. És amikor tényleg megtörténik a nagy esemény, gyakran egészen más lesz a következménye, mint remélték. Mert ha voltak is előzetes megállapodásaik a szabályokról, az éles helyzetben többnyire elszabadulnak az ösztönök, és ilyen állapotukban sokan már nem képesek tartani a kontrollt, esetleg még vonzódás is kialakul bennük a harmadik személy iránt. De ha ez nem is történik meg, annak látványa, hogy az addig kizárólagosan birtokolt társ az addig kizárólag kettőjük között meglévő testi örömöt és intimitást egy harmadikkal éli át, hatalmas érzelmi megrázkódtatás, gyakran rivalizációs helyzetet teremt, sőt traumatizál. Előhozza a "nem vagyok elég" vagy "nem vagyok elég jó" érzést, melynek megélése a legalapvetőbb kötődési sérülés két ember között.

- Az utólagos féltékenység vagy éppen az önvád pedig jó terep az áldozatszerep kialakulásához, főleg akkor, ha az egyik fél motiváltabb a hármas szexre, míg a másik nem is akarta valójában, csak párja kedvéért ment bele a helyzetbe, mert félt, hogy különben elveszíti. Emiatt a kapcsolat szadista-mazochista jellegűvé alakulhat át, amiben az egyik fél szenvedésszükséglete is táplálhatja a helyzet fennmaradását, a megalázónak megélt élmény újbóli átélését, mert úgy érzi, hogy nem elég jó, ezért bűnhődnie kell, és újra és újra elviselnie egy harmadik aktív jelenlétét.

Nyitott házasság - a hálószobában

A másik ok, ami miatt a hármas szex népszerűvé vált - mondja Geist Klára -, hogy sok mai pár olyan kapcsolatban él, ahol nem elvárt vagy nem tartható meg a szexuális hűség, mert egyszerűen nem akarják, vagy nem képesek rá, annak ellenére sem, hogy a hűség szerepel az értékrendjükben. Ennek oka legtöbbször az, hogy gyerekként nem jött létre stabil kapcsolat a szüleikkel, nem alakult ki az érzelmi biztonságuk, ami felnőttként is hiányzik, holott egy másik emberhez való ragaszkodás megélni tudásához éppen ez szükséges. Jellemző, hogy az ilyen családokban a szülők szerelmi kapcsolatai is kuszák voltak, ezért a gyereknek az lesz a tapasztalásból eredő meggyőződése, hogy egy partnerkapcsolat nem lehet stabil. A kötődési sérülések miatt a párkapcsolataiban megélt szexualitás sem jelent számára nagy értéket, neki nem fontos megőriznie a szeretkezés két emberre korlátozódó intimitását.

Hármas szex ABC, ha kipróbálná Jobb egy személytelen, egyszeri helyzet, mert kevesebb az esély az érzelmi bevonódásra.

Barátnő, baráti pár stb. bevonása az ismétlődés, traumatizálódás miatt maradjon tabu.

A partnernek is jár annyi kényeztetés, amennyit a harmadik kap.

A pár tagjai, amennyire lehetséges, maradjanak meg egy egységként, így kevésbé sérül a határuk.

Csak azt szabad a hármas szexben, ami a másiknak is belefér - legyen vétójog és stop parancs. Egyeztessük előre határainkat és elképzeléseinket.

Nők férfilibidóval

A szexuálpszichológus szerint az izgalomkeresés mértéke a temperamentum jellemzőjeként genetikailag is kódolt, de függ az idegrendszeri tényezőktől, illetve a tanult viselkedéstől is. Bár nem nemhez kötött, jellemzően a fiatal férfiaknál a legmagasabb szintű, igaz, hogy az utóbbi időben megnőtt azon nőknek a száma, akiknek szexuális szokásai jobban közelítenek a férfiak szexuális viselkedéséhez. Az már azonban a férfiak jellegzetessége, hogy általában ők javasolják és preferálják a hármas szexet, azaz egy második nő részvételét, amibe a párkapcsolati partnere gyakran azért megy bele, hogy ne veszítse el a férfit. A másik verziót, azaz egy második férfi jelenlétét még párcserés szex esetén is rosszabbul viselik, hiszen nemi jellegzetességeik miatt a férfiak között eleve magas a rivalizáció, illetve evolúciósan is egy férfihoz tartozik több nő, és nem fordítva.

Ugyanakkor nem csak a férfiak vágynak a trióban megélt erotikára, sok kutatásból kiderült már, hogy a "hármas szex", vagy a "szex idegennel" a hölgyeknél is gyakori szexuális fantázia - állítja Geist Klára. - Emiatt nem kell, hogy bűntudatunk legyen, sőt fontos, hogy az ilyen irányú vágyakat is lehessen vállalni és kimondani egymásnak. Nem szükséges viszont ezeket a fantáziákat egy valós harmadikkal megélni, a közös erotikus fantáziálás, szerepjáték révén is működik az izgalom fokozása, úgy megvalósítva a vágyakat, hogy nem romboljuk, hanem építjük az intimitást. Egy hozzám forduló kisgyermekes párnál a férfi kezdeményezte, hogy próbálják ki a párcserés szexet. A nő - a szülés után újra felfedezve saját szexualitását - annyira rászokott erre a fajta élményre, hogy elkezdett külön utakon járni, rengeteg alkalmi partnere lett. Hozzám azután érkeztek, amikor a férfi óvszereket, törlőkendőket, szállodai masszőrök telefonszámát találta a feleségénél, és rádöbbent, hogy párja szenvedélybeteg lett, szexfüggővé vált.