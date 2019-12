"Szeretném látni a barátnőmet mással szeretkezni"

"22 éves lány vagyok. Párommal (26). Elég hamar összeköltözünk (körülbelül 3 hónap után) a lakóhelyünkből adódó nagy távolság miatt. Különböző szexuális problémák állnak fenn kapcsolatunkban. Először is a korai magömlést említeném. Néhány percnél nem tart tovább a szex, amit ő legtöbbször kudarcként él meg. Hiába próbálom megerősíteni benne, hogy teljes mértékben mellette állok, és nincs semmi gond, látom rajta a csalódottságot. Egy ideig szedett gyógyszert rá, akkor még csak ez a probléma volt, valamennyit segített is. Most már viszont egyáltalán nem kívánjuk egymást. Mindketten dolgozunk, monoton mindennapjaink vannak - lehetséges, hogy emiatt alakult ki ez a dolog? Mindketten úgy vagyunk vele, hogy inkább legyünk már rajta túl.

Terjéki-Tóth Nóra A Kodolányi János Főiskolán végzett, a szexuálterapeuta szakmát dr. Rusz Edit klinikai szakpszichológus szakképzésén sajátította el. Tagja a Magyar Szexuálterapeuták Társaságának. www.intimtanacs.hu

A szexuális vágyak nagyon különbözőek lehetnek. Fotó: iStock

Hármas szex

Szerencsére meg tudjuk ezt beszélni, viszont nem tudjuk, mi is lenne a megoldás. Nem tudom, hogy a szorongása miatt van-e, hogy nem is szeretne belekezdeni, mert tudja, hogy nem tart sokáig, vagy pedig más lehet az oka. Ő sem tud erre magyarázatot adni. Elmondása szerint együttlétkor nem érez semmit, pedig ugyanúgy szeret, mint amikor megismert. Engem ez frusztrál , és valószínűleg én ezért nem kívánom, mivel mindig az jár a fejemben közben, miért lehet ez. "Nagyon sajnálatos, hogy már ilyen fiatalon ezek a problémák jönnek elő. Ezekkel a gondokkal később szoktam találkozni. A problémájuk nem egyedi, és nincs jó hírem, mert ezt egyedül nem fogják tudni megoldani. Partnere tele van kudarcélménnyel, még annak ellenére is, hogy Ön 100 százalékban mellette áll, és nem tesz a korai magömlés miatt negatív megjegyzéseket, ami nagyon dicséretes dolog. Mivel a probléma begyűrűzött a mindennapjaikba, nincsen kedvük már a jó szexhez sem.Nagyon rossz ezt olvasni, hogy, "inkább legyünk már túl rajta". Mindenképpen javasolnék egy terápiát Önöknek, de legfőképp a barátjának, mert a korai magömlés problémája nem fog magától elmúlni. Ha a szakember segítségével rendeződik a dolog és megszűnik a kudarcok sorozata, akkor vissza fog állni a normális szexuális életük, és ismét úgy fogják élvezni, mint előtte.Több mint 2 éve vagyunk együtt a barátnőmmel, mindketten 30 körüliek vagyunk. Szeretjük egymást, közös jövőt tervezünk. Szexuális életünk kielégítő, jól működik a kémia. Néhány hónapja mégis furcsa vágyaim támadtak, nagyon szeretném látni a barátnőmet mással szeretkezni, illetve még egy férfit bevonni néha az együttléteinkbe. Ez a gondolat ijesztő számomra, mert azelőtt ezt elképzelhetetlennek gondoltam.Túl, de most annyira erőteljes az érzés, hogy legyűri a féltékenységet . Beteges dolog, nem is tudom, hogy vezessem elő barátnőmnek. Bár az együttlétekbe egy ideje bevontam néhány segédeszközt, amivel imitálni lehet a hármas szexet, de őt nem igazán indítják be ezek a műanyag utánzatok. Kétségek közt őrlődöm: egy részről nagyon szeretném, de ugyanakkor félek tőle, hogy élőben nem olyan lesz, ahogy elképzeltem és maradandó traumát okoz, így negatívan befolyásolhatja kapcsolatunkat. Ki lehet ölni ezt a vágyat valahogy? Lehet tudni, hogy egyáltalán mi okozza? Változtatnom kéne az életvitelemen? Vagy beletörődve sodródjak az árral, lesz ami lesz, mert előbb-utóbb felőröl az elfojtott vágy?