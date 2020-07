Normális, ha egy férfi ülve pisil?

A fiúk már egészen kiskorukban megtanulják, hogy a lányoknak ülve, nekik pedig állva kell pisilniük. Sokszor praktikusabb állva vizelni (a természet lágy ölén például), gyors és könnyű, sőt így a célzást is tökélyre lehet fejleszteni. Ám az utóbbi években mégis egyre jobban elterjedt az ülve pisilés a "teremtés koronái" közt.

Egy 2007-es kutatás adatai szerint a nős férfiak 42 százaléka vizelt ülve - ők még valószínűleg az ülőke összecsöpögtetésétől, illetve nejük reakciójától tartva szoktak át az ücsörgésre -, manapság viszont már ez az arány az ötven százalékot is felülmúlhatja. Az ok egyszerű: ülve kényelmesebben lehet a közösségi médiaoldalakat böngészni.

Ülve kényelmesebb netezni

Összefoglalva tehát nemcsak kényelmesebb az ülve pisilés, hanem teljesen normálisnak is tekinthető. De vajon mennyire egészséges? Egy holland kutatás szerint még egészségesebb is, mint az álló helyzet. Miért? Mert állva pisilésnél éppen azok a medence-, gerinc- és alsó hasizmok aktiválódnak, melyek megakadályozzák, hogy a vizelet rendesen távozni tudjon a testből. Ha viszont leülünk, lazábbá válnak ezek az izmok, ezáltal könnyebbé válik a pisilés. Sokan érzik is, hogy így mintha jobban kiürülne a hólyagjuk.

Hosszú távon pedig az ülve pisilés nemcsak a jobb közérzethez járul hozzá, hanem a prosztataproblémák megelőzéséhez is.

Egy kis érdekesség: a fent említett holland kutatást követően több országban is sürgetik a szokások megváltoztatását: Svédországban és Japánban például már arra bátorítják a férfiakat, hogy a megszokott álló helyzet helyett pisiljenek inkább ülve.

