Mit kell tudni a tesztoszteronról?

A tesztoszteron tulajdonképpen egy férfi nemi hormon, ami a férfiak és a nők szervezetében is megtalálható, de utóbbiaknál sokkal kisebb mennyiségben - írja a Men's Health. Részt vesz a férfi nemi jelleg meghatározásában, az izomképződésben, de a szőrzet és a haj növekedésében is. A szintje a férfiak szervezetében az életkor előrehaladtával csökkenni kezd.

Így változik a szintje

A tesztoszteron termelődése követi a test cirkadián ritmusát, éppen ezért a szintje reggel 7 és 10 óra között a legmagasabb, és este a legalacsonyabb. Ha valaki szeretné kihasználni ezt, akkor annak érdemes az edzést, vagy a magasabb energiaszintet igénylő feladatokat a reggeli órákra időzíteni. A férfiak esetében ugyanis ilyenkor kicsit jobb lehet az erőnlét, és koncentrálni is jobban tudnak a magasabb tesztoszteronszint miatt. Alacsony tesztoszteronszint esetén csökkent libidó, merevedési zavar, spermiumszám-csökkenés alakulhat ki, illetve fokozódhat a csontritkulás mértéke, és csökkenhet az inzulinérzékenység is. Emellett tesztoszteronhiány esetén megnőhet az érelmeszesedés, és ezzel együtt a szívinfarktus és a sztrók kockázata is.

Főleg a férfiaknak érdemes jobban ismerniük a tesztoszteron hormont. Fotó: Getty Images

A tesztoszteronszint egyébként nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is hatással van a férfiakra. Egy amerikai urológus, Dr. Faysal Yafi szerint több tanulmány kapcsolatot talált az alacsony tesztoszteronszint és a depresszió, a hangulatzavarok, illetve egyéb mentális problémák, sőt még a korai memóriavesztés és ademenciaközött is. Azonban több alacsony tesztoszteronszintű páciens állapota javult már a tesztoszteronszintjének helyreállásával párhuzamosan. A tesztoszteronszintet egyébként vérvétel útján lehet meghatározni, a laboratóriumban vénás vérből vett mintát dolgoznak fel.

Ez az orvosi tesztoszteronpótlás lényege

A tesztoszteronpótlást sokan keverik össze azokkal az - egyébként illegális - szteroidos injekciókkal, amelyeket egyes testépítők használnak. Az orvosi tesztoszteronpótlás valójában azt jelenti, hogy az alacsony tesztoszteronszintet emelik fel normálra, mint ahogy például a pajzsmirigybetegeknél a pajzsmirigyhormon szintjét, vagy inzulininjekciókkal azoknak a cukorbetegeknek az inzulinszintjét, akikél túlságosan alacsony ez az érték. A magukba illegális szteroidokat injekciózók viszont a normál tesztoszteronszintjüket emelik még magasabbra, aminek számos káros egészségügyi következménye lehet. Ezzel szemben az orvosi tesztoszteronpótló terápia nemcsak sikeres, de igen biztonságos is.