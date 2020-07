Így védi a férfiakat az aktív nemi élet

Jobb túlélési esélyek, mint bizonyos szívbetegségeknél

A prosztatadaganattal diagnosztizált férfiaknak sokkal jobbak a túlélési esélyei, mint például bizonyos szívbetegségek esetén - áll a Harvard School of Public Health kutatásában. A tanulmányból az is kiderül, hogy az egészséges életmód nagyon fontos szerepet játszik a prosztatarákból való felépülésben és a megelőzésben is. Az Egyesült Államokban évi több, mint 180 ezer férfi szembesül a prosztatarákkal, hazánkban pedig évente 4000 férfi kap ilyen diagnózist. A kutatók remélik, hogy az eredményeik még erősebben fogják sarkallni őket, hogy váltsanak egészségesebb életvitelre, ami nem csak a magának a betegségnek javítja a gyógyulási kilátásait, de az élethosszt és az életminőségét is pozitívan befolyásolja. Dr. Rákász István, az Urológiai Központ szakorvosa a rendszeres szűrés és az egészséges életmód jelentőségéről beszélt.

Felelősségteljes partnerkapcsolat

A gyakori partnerváltás (főként védekezés nélkül) komoly rizikófaktor, hiszen még orális szex során is kerülhetnek gyulladást okozó baktériumok a húgycsőbe.

Rendszeres fizikai aktivitás

A rendszeres mozgás sokféle daganatos betegség megelőzésében játszik szerepet, a kezelés előtt vagy a kezelés után rendszeres fizikai aktivitást végző daganatos betegeknek pedig 40 százalékkal nő a túlélési esélye a nem mozgó betegekéhez képest. A prosztatabeteg férfiak számára a medencefenék izmait a tervezett műtét vagy sugárkezelés előtt is érdemes célzottan edzeni, mert ez a beavatkozás utáni rehabilitációt is gyorsíthatja.

A rendszeres fizikai aktivitás is fontos a prosztata egészségéért (Fotó: 123rf)

Étrendbeli tudatosság

A fő irányelvek közé tartozik az alkohol, főként a tömény szeszek kerülése, a csípős, fűszeres ételek visszaszorítása, a telítetlen zsírsavak beillesztése az étrendbe, főként olajos magvak és tengeri hal formájában. Közismertek a tökmag és a kisvirágú füzike jótékony hatásai.

A prosztata rendszeres kiürítése

Az aktív nemi élet kifejezetten terápiás hatású.

Évenkénti urológiai szűrés

A szakemberek szerint a korai felismerésben jelentős szerepe annak, hogy már az első tüneteknél orvoshoz forduljanak a férfiak. Fel kell figyelni a vizelési nehézségekre, a növekvő gyakoriságra, esetleg a fájdalomra, véres vizeletre. 45 év felett azonban tünetek nélkül is fontos az éves urológiai szűrés.

"A véranalízis során végzett PSA, vagyis prosztata-specifikus antigén teszten kívül nagyon fontos a tapintásos vizsgálat. Ilyenkor a végbélnyíláson keresztül tapintjuk ki a prosztatát, és szükség esetén nyomással kipréselünk egy kis folyadékmintát is. Ebből bakteriológiai elemzés készül, esetleges gyulladást okozó kórokozók után kutatva. Ha a vizsgálatkor fokozott érzékenység jelentkezik, az akár gyulladásra is utalhat" - mondja dr. Rákász István.

Fontos lehet még a vizeletáramlási vizsgálat és az ultrahangos képalkotás is, ez utóbbi hason át vagy a végbélen keresztül is történhet. Utóbbi esetben az ultrahangkészülék egy speciális tartozéka segítségével igen részletesen tanulmányozhatjuk a prosztata állományát. Már kis elváltozásokat is felfedezhetnek, azt azonban nem lehet megállapítani, hogy ezek jó- vagy rosszindulatúak, ezért eltérés esetén további kivizsgálásoknak kell következniük.

Forrás: Urológiai Központ