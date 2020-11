A nemi szerv lilás elszíneződése erre utalhat

A pénisz színének megváltozása ijesztő lehet, de vannak olyan esetek, amikor ez teljesen normális, például szexuális izgalom esetén. Szex előtt és közben, illetve maszturbálás közben a pénisz hegye felvehet lilás színt a fokozott véráramlás következtében, amely abban segít, hogy erekciónk legyen, és fent is tudjuk tartani. Ugyanakkor akadnak olyan esetek is, amikor a lilás árnyalat valamilyen problémára utalhat. A MensHealth cikke nyomán összegyűjtöttük, mik a lehetséges okok.

Ez is jelzi, ha eltört

A pénisz zúzódása esetén (ha beütjük valamibe, vagy becsípjük a cipzárral, esetleg túlságosan durván élünk nemi életet) megsérülnek a bőr alatti apró erek, amelyekből szivárogni kezd a vér, emiatt a bőr lilás, kékes, zöldes vagy akár feketés árnyalatú is lehet. Ha valaki vérhígító gyógyszert szed, annál különösen gyakori lehet az ilyesmi. A jó hír, hogy a kisebb zúzódások nem okoznak különösebb fájdalmat, és néhány nap alatt meg is gyógyulnak.

Fotó: Getty Images

Ijesztően hangzik, de sajnos megtörténhet, hogy valakinek eltörik a pénisze. Bár csontok nincsenek benne, ínszalagok igen, és olyan szövetek is, amelyek túlnyúlhatnak és elhajolhatnak. Ez intenzív zúzódásokhoz, duzzanat kialakulásához és lilás elszíneződéshez vezethet. A pénisz törése általában egy pattanó hanggal és éles, hirtelen fájdalommal jár, és leggyakrabban (durva) szex közben következik be, mivel a férfi nemi szerv erektált állapotban kevésbé rugalmas, tehát sérülékenyebb. Ha ilyesmi történik, azonnal forduljunk orvoshoz.

Gyógyszer is okozhatja

A lilás színt okozhatja valamilyen allergiás reakció is, amit leggyakrabban gyógyszerek, például antibiotikumok vagy fájdalomcsillapítók váltanak ki, és ilyenkor az elszíneződés mellett sokszor kiütések is jelentkeznek. Purpura nevű bőrelváltozás is előidézheti az elszíneződést - ilyenkor a bőr alatt lévő apró erek szivárgásáról van szó, amely apró dudorok formájában jelentkezik. A dudorok általában nem fájdalmasak, de kísérő tünetekként jelentkezhet hasi vagy ízületi fájdalom, duzzanat vagy a herezacskó fájdalma. A péniszen jelentkező purpura általában valamilyen gyulladáskeltő autoimmun reakció eredménye - a lilás színt a gyulladás okozza, de a helyzet általában csak látványra ijesztő, és gyulladáscsökkentőkkel kezelhető.

Szifilisz, herpesz, piercing

A lilás elszíneződés hátterében állhat még valamilyen nemi betegség is, példáulherpeszvagy szifilisz. Herpesz esetén hólyagokat láthatunk a péniszen, amelyekből váladék szivároghat, míg a szifilisz által okozott lila vagy vörös foltok általában szilárdak, kör alakúak és nem okoznak fájdalmat. Ha valamilyen, a péniszt érintő orvosi beavatkozáson estünk át, akkor szintén gyakori a lilás elszíneződés, akárcsak akkor, ha péniszpiercinget csináltattunk, vagy péniszgyűrűt, péniszpumpát használtunk.