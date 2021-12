Nincs, de mégis fáj: fantomfájdalmak csillapítása

A fantomfájdalom diagnosztizálása viszonylag könnyű feladat, kezelése viszont annál nehezebb. Gyógyszeres kezelés, idegblokád, masszázs, gyógytorna és tükörterápia egyaránt hatásos lehet.

A gyógyszeres kezelésről

A fájdalom régi társunk, kezelni is így-úgy megtanultuk. Pontokba szedtük, hogy mire jutottak a tudósok vele, illetve a fájdalomcsillapítással kapcsolatban.

A gyógyszeres kezelés lényege, hogy előszörkezdjen szedni a páciens, és szükség esetén fokozatosan váltsanak át vényköteles, erősebb fájdalomcsillapítókra. A legenyhébb esetekben még a vény nélkül kapható, paracetamol ) is hatásosak lehetnek, bár hosszabb távú szedés esetén már ezeknek is meglehetősenvannak, mint gyomorbántalmak és májkárosodás veszélye. Később azonban antidepresszánsokat, illetve komolyabb, orvos által előírt fájdalomcsillapító gyógyszerekre (baclofen, lidocain, calcitonin) is szükség lehet.