Meglepő dolgot találtak egy nő agyában

A 42 éves Rachel Palma azért fordult orvoshoz, mert meglehetősen szokatlan panaszokat tapasztalt magán. Előfordult, hogy nem jutottak eszébe bizonyos szavak, ahogy többször megesett vele olyan is, hogy minden ok nélkül kiestek tárgyak a kezéből, például a csészéje kávézás közben. "MRI-felvételeket készítettünk a páciens agyáról, a képeken pedig találtunk is egy különös elváltozást" - mondta dr. Jonathan Rasouli, a New York-i Mount Sinai Health System idegsebésze. Az orvosok a képalkotó vizsgálat és a beteg által leírt szimptómák alapján egyértelműen arra gyanakodtak, hogy rosszindulatú daganattal van dolguk.

Olyan volt, mint egy fürjtojás

Úgy döntöttek tehát, hogy sebészi úton eltávolítják a tumort, azonban a műtét során jött csak az igazi meglepetés. Ahelyett ugyanis, hogy egy - az agytumorokra jellemzően - lágy szövetet találtak volna, a feltárt képlet sokkal inkább hasonlított egy kavicsra vagy egy fürjtojásra. Miután eltávolították, mikroszkóp alatt megvizsgálták a különös képződményt, amelyben végül egy apró galandféregre bukkantak. "Hatalmas megkönnyebbülés volt ezt látni egy rosszindulatúagydaganathelyett" - fogalmazott dr. Rasouli.

A horgasfejű galandféreg lárvája akár az agyat is megtámadhatja. Fotó: 123rf

A hivatalos diagnózis így neurociszticerkózis lett. Ez egy parazita okozta megbetegedés, amely olyan esetekben alakulhat ki, ha valaki fertőzött és nem megfelelően hőkezelt vizet vagy élelmiszert, jellemzően sertéshúst fogyasztva lenyeli a horgasfejű galandféreg (Taenia solium) petéit. Amikor a peték kikelnek, a lárvák lényegében bárhova képesek elvándorolni az emberi szervezetben, de különösen jól érzik magukat a bőséges vérellátással rendelkező agyban, ahol aztán egy ciszta jön létre körülöttük fejlődésük során.

Egy parazita, de két betegség

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a betegség meglehetősen ritkán fordul elő az Egyesült Államokban és Kanadában, akárcsak az európai országok többségében. Eközben viszont Latin-Amerikában, Afrikában és Délkelet-Ázsiában ez az epilepsziás rohamok leggyakoribb kiváltó oka a megelőzhető tényezők közül. Európából Portugália, Spanyolország és Oroszország is a közepesen érintett államok közé tartozik. Érdemes megemlíteni, hogy míg a testszerte bárhol kialakuló ciszticerkózisért a horgasfejű galandféreg lárvája felelős, addig maga a kifejlett élősködő évekig képes túlélni az emberi bélrendszerben. Ez esetben egy másik betegségről, taeniasisról beszélünk, ami emésztőrendszeri tünetekkel jár.

A beszámolók szerint a ciszta eltávolítását követően Rachel Palma állapota nem is igényelt további kezelést. Ezzel együtt rejtély, hogy honnan kaphatta el a fertőzést, mert saját bevallása szerint nem evett alulsült ételt, ahogy külföldön sem járt korábban.

