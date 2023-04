Beleesett a világ legveszélyesebb növényébe, 6 hónapig élt kínzó fájdalommal

Egy anya mesélte el a saját, hat hónapon keresztül tartó megpróbáltatásait, miután beleesett egy növénybe és olyan fájdalomtól szenvedett, amiről azt mondta, hogy még a szülésnél is rosszabb volt.

Naomi Lewis szerencsétlen módon találkozott a gympie növénnyel, más néven szúrófával, miután tavaly júniusban leesett a bicikliről, miközben Észak-Queenslandben kirándult. Az esés során legurult az ösvényről, és a világ egyik legmérgezőbb növényén landolt.

Az Ausztráliában őshonos növény neve gympie, a tudomány Dendrocnide Moroides-nak nevezi, de néha "öngyilkos növénynek" is hívják az általa okozott borzalmas fájdalom miatt.

A szúrófa nevet is azért kapta, mert elég aljas módon az apró, tűvékony tüskéivel mérget fecskendez a hozzáérő ember bőrébe, ami akár kilenc hónapig is kínzó fájdalmat okozhat az áldozatnak. Épp ez történt Lewisszal is. A nő elmondta, hogy a fájdalom a valaha érzett legrosszabb, egyszerűen elviselhetetlen volt számára. "A testem elérte azt a fájdalomküszöböt, amin túl már elkezdtem hányni. Pedig négy gyerekem van, három császármetszés és egy természetes szülés van a hátam mögött, de egyik sem közelítette meg fájdalomban ezt.”

A baleset után Lewis-t a férje vitte el egy gyógyszertárba, ahol gyantacsíkokat vásároltak, hogy eltávolítsák a növény apró tüskéit a bőréből, amíg vártak a mentőre. Hét napot töltött kórházban, de kálváriája itt nem ért itt véget.

Ezután hat hónapig fájdalomcsillapítókkal és hőpakolásokkal próbálták csökkenteni a szörnyű fájdalmat a lábában, de csak decemberben tudott végre leszokni a fájdalomcsillapítókról. Bizonyos körülmények között még ma is fájdalmat érez a lába egyes részein.

A világ egyik legveszélyesebb növénye a csalánra hasonlít (Foto: Gettyimages)

Ha valaha a világnak azon a részén jársz, könnyen felismerheted ezt a növényt, mert kicsit úgy néz ki, mint egy nagy csalán lenne, és széles, ovális vagy szív alakú levelei vannak. A növény gyümölcsöt is hoz, ami málnához hasonlít, de ne ess kísértésbe - a gyümölcsöt apró, fájdalmas tüskék borítják. Ha meglátod a gympiet, akkor kerüld el minél messzebbre!

