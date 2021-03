Bajt jelez, ha üléskor fáj a feneke

A piriformis szindróma a fenék, a csípő és a comb fájdalmával jelentkezik, és gyakran az isiász következményeként lép fel. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, a neurálterápia és a HKO/TCM szakorvosa a tünetekről, az okokról és a kezelés lehetőségeiről beszélt.

Üléskor erősödő fartáji fájdalom

Akár zsibbadást, fájdalmat érzékelünk a derekunkban, lábunkban, akár tüsszentéskor, köhögéskor nyilall bele a fájó érzés, könnyen lehet, hogy isiász áll afájdalommögött. Az isiász nem önálló kórkép, hanem a gerinc deréki szakaszából eredő fájdalmas tünetek összefoglaló neve. Nem véletlenül nevezik a modern ember betegségének, ugyanis leggyakrabban az ülő életforma vezet az isiász, vagyis az ülőideg-gyulladás, ülőidegzsába kialakulásához. Az isiász talaján pedig kialakulhat a piriformis szindróma nevű betegség. Ez azt jelenti, hogy az ischiadicus ideg lefutása pályáján a piriformis izom alatti résben valamilyen okból nyomás alá kerül, és az idegpálya mentén fájdalom, zsibbadás alakulhat ki, valamint az ideg által beidegzett izmok gyengesége. A panaszok rendszerint a fartájékon jelentkeznek, de akár a comb hátsó részébe is lesugározhatnak. Kellemetlen nyomó fájdalomként érezzük, és jellemzője, hogy huzamosabb ideig ülve erősödik, vagy épp üléskor jelentkezik, például egy hosszabb autóút vagy íróasztali munka után.

Hirtelen is kialakulhat

Bár jellemzően a sok ülés és mozgáshiány vezethet a piriformis szindrómához, előfordulhat, hogy egy sérülést követően jelentkeznek tünetek. Egy-egy esés, baleset éppúgy okozhat ilyen panaszt, mint a túlzott igénybevétel (akár rosszul végzett vagy túl hirtelen elkezdett edzés, túlnyújtás), de az izomfeszülés és a túlsúly is rizikófaktorok. "A piriformis szindróma sokszor már a jellegzetes tünetek alapján is diagnosztizálható, de a kivizsgálás során természetesen azt is fel kell mérni, mennyire mozgékony a csípő, milyen mozgásokra képes, illetve nem képes. Szükség lehet MRI vizsgálatra, esetleg ideggyógyász-konzíliumra is" - ismerteti Arnold doktor.

Mozgás és orvosi eljárások segíthetnek

Ha kiderül, hogy valóban piriformis szindrómáról van szó, a fizikális terápia, a gyógymasszázs enyhíti a nyomást az idegeken, gyors segítséget adhat. Ezen kívül fontos megerősíteni a csípő izmait és egyben a rugalmasságukat is fokozni. Ehhez szakszerű és biztonságos iránymutatást adhat a gyógytornász és a mozgásterapeuta. Mielőtt azonban belevágnánk bármiféle mozgásprogramba, mindenképpen fontos a diagnózis felállítása. "A fenékben jelentkező fájdalmat komolyan kell venni, hiszen a gyakori okokon túl számos egyéb forrása is lehet, a pilonidális cisztától a csípő-keresztcsont ízületi gyulladásig, a végbél megbetegedéséig. Éppen ezért akár gyengeséget érzünk a lábunkban, akár gyulladásra utaló tüneteket tapasztalunk, akár bizonyos mozdulatok váltják ki a fájdalmat, mindenképpen ki kell vizsgáltatni azt" - hangsúlyozza a szakorvos. "Ha megvan az ok, meglesz a kezelés is, legyen az gyorsan ható helyi gyulladáscsökkentő injekció, a természetes folyamatokat kihasználó lökéshullám-terápia, orvosi kollagén injekciókúra, az orvosi lézerkezelés vagy akár orvosi akupunktúra." A cél nem csak a fájdalomcsillapítás, de egyben az ok megszüntetése is.