A lábán robbant fel egy kóbor tűzijáték, kis híján belehalt

„Azt kell mondjam, végtelenül szerencsés fickó vagyok” – idézi a Mirror című brit lap Johnpaul Garvie-t, aki az újévet Skóciában ünnepelte a barátaival. Mint elmondta, éjfélhez közeledve jó ötletnek gondolták, hogy tűzijátékozzanak kicsit. Az első rakétával nem is volt baj, de a második – a meggyújtása után – egyenesen Johnpault vette célba.

„Igyekeztem kitérni az útjából, de végül telibe találta a lábamat. Hiába próbáltam lesöpörni magamról, hozzáragadt a nadrágomhoz és végül ott is robbant fel.” A 41 éves férfi elmondta, mivel a robbanást követően iszonyatos fájdalmai lettek és csúnyán vérezni kezdett, barátaival egy percig sem gondolkodtak, hanem a legközelebbi sürgősségi osztályra hajtottak.

Jó mókának indult, súlyos sérülés lett a vége (Főtó: GettyImages)

Mint kiderült, a rakéta súlyosan károsította Johnpaul combját: „Nem csak a nadrágomat tépte szét, de a bőrömet, az izmaimat és az ereimet is”- magyarázta a férfi, akit még aznap este meg is operáltak. „Noha azóta már jó pár hónap eltelt, a sebeim még most sem gyógyultak meg teljesen. A jövőben bőrátültetésre lesz szükségem, amihez a másik, sértetlen combomról vesznek majd bőrt az orvosok, de még ezzel együtt is, minden bizonnyal életem végéig viselni fogom magamon a robbanás nyomait” – mondta.

Johnpaul az eset óta aktívan kampányol a tűzijáték betiltása mellett. Úgy érzi, a rakéták veszélyesek, azokat csak és kizárólag szakemberek hozhatnák működésbe. „Nekem szerencsém volt, de nem sokon múlt a tragédia” – mondja, majd hozzáteszi, belegondolni sem akar, mi lett volna, ha egy gyerek, vagy egy idős ember éppen az elszabadult tűzijáték útjába került volna.

