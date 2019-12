A téli hónapokban bőrünk sokkal könnyebben kiszárad és kirepedezik, ez pedig korántsem csak esztétikai problémát jelent. A kiepedezett bőr már önmagában is kellemetlen és fájdalmas lehet, de ráadásul könnyebben irritálódik, allergizálódik is, tehát gyakrabban alakul ki rajta gyulladás, elhúzódó esetben ekcéma. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy kezeink bőrét ne csak megóvjuk a viszontagságoktól, de megfelelően ápoljuk is.

Télen odaadóbb ápolást igényelnek a kezeink. Fotó: iStock

Mire figyeljünk oda?

Első számú szabály, hogy a hidegben tilos otthonról nedves kézzel elindulni. A pórusok között megbúvó nedvesség könnyen megfagyhat, ami rendkívüli módon tudja roncsolni a bőrt. De a kézkrémeknek is hagyjunk időt a beszívódáshoz, és csak akkor lépjünk ki a lakásból, ha kezeink már megszáradtak.

A hidegben érdemes kezeinket kesztyűvel védeni, ám itt is van néhány dolog, amit szem előtt kell tartani. A kesztyű ne legyen túl szűk vagy kicsi, hiszen a hidegben már így lassul a vérkeringés, egy szűk kesztyűvel pedig csak még jobban elszorítjuk az ereket. Ha gumikesztyűt kell húznunk, akkor előtte érdemes behintőporozni a kezeinket, hogy ne fülledjenek bele a kesztyűbe, mivel az sem tesz jót a bőrünknek.

A kinti hideg, a benti fűtés, valamint az otthonunkban használt vegyszerek (például klór) garantáltan igénybe veszik a kezeinket és roncsolják a vékony, érzékeny bőrünket. Éppen ezért törekednünk kell rá, hogy kezeink bőrét rendszeresen hidratáljuk. Mindig legyen a táskánkban egy nyugtató és helyreállító hatású kézkrém, amit olyan gyakran használjunk, amilyen gyakran csak szükségét érezzük. De arra is érdemes odafigyelnünk, hogy bőrünk durva, száraz hámsejtjeit bőrradír segítségével rendszeresen eltávolítsuk.

Éjszakára is érdemes lehet bekenni a bőrünket tápláló kézkrémmel és egy jól levegőző, pamutkesztyűt is felhúzhatunk elalvás előtt - ez főleg radírozást követően lehet igazán hasznos.

Nuxe Reve de Miel - a bársonyos kezekért

Alapvető szabály, hogy télen mindig érdemes gazdagabb kézkrémeket használnunk - tökéletes választás lehet ezekben a hónapokba a NUXE Reve de Miel kéz- és körömápoló krém. A Reve de Miel egy nyugtató és helyreállító hatású krém, melyet kifejezetten a száraz, sérült, ekcémára hajlamos bőr ápolására fejlesztettek ki. Összetevői között megtalálható az avokádó, a rózsafa és a körömvirág olaja, melyek nem csak táplálják, de helyre is állítják a bőr szerkezetét, míg az akácméz és a napraforgó kivonata szinte feltölti a bőrt a hiányzó zsírokkal és lipidekkel.

További nagy előnye, hogy még kirepedezett bőrre kenve sem csíp, vagy mar - éppen ellenkezőleg. Nyugtató hatásának köszönhetően csillapítja a kellemetlenséget és a fájdalmat. A Nuxe Reve de Miel ráadásul könnyen felszívódik, finom mézillata pedig hangulatunkra is pozitív hatással lesz.