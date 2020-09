Mit ne egyen, akinek aranyere van?

Az aranyér igen kellemetlen, időnként kifejezetten fájdalmas lehet, és bár nagyon sok krémet, kenőcsöt vagy kúpot kipróbálhatunk a tünetek enyhítésére, nagyon fontos az is, hogy az étrendünket megváltoztassuk. Bizonyos ételek ugyanis tovább ronthatják az állapotunkat.

, például a hüvelyeseket, érdemes tehát kerülni, és azokat előnyben részesíteni, melyekben közepes mennyiségű rost található (ilyen például a brokkoli, a datolya, az aszalt szilva stb).készült termékeket is érdemes lecserélni, hiszen ezekből éppen a jó emésztéshez szükséges rostanyagok hiányoznak. A teljes kiőrlésű gabonafélékből készült péksütemények ezzel szemben segítik az emésztésünket, így az aranyér elleni küzdelemben is a segítségünkre lehetnek.is iktassa ki az étrendjéből az, akinek aranyere van. Nemcsak azért, mert ezekben rendkívül kevés a jó emésztéshez szükséges rostanyag (illetve, más mikrotápanyagokban is szegények ezek az ételek), de az adalékanyagok mikroszkopikus gyulladásokat is okozhatnak, és irritálhatják az aranyeret, tovább fokozva a panaszokat.Érdemes kerülnie az aranyérrel küzdőknekis, egyrészt, mert ezek fokozott gázképződéssel járhatnak együtt (és ez további kellemetlenségeket okozhat az egyébként is fájdalmas aranyér mellett), másrészt, mert a sok tejtermék "nagyobb" és nehezebben üríthető széklettel járhat együtt. Azonban a tejtermékekre adott reakciók egyénenként változnak, ezért érdemes egy kicsit kísérletezni ezekkel.

Kedves Bakos Mária! A történetem kicsit hosszú lesz! 2013. január 2-án született az unokaöcsém Kanadában. Az anyukájának születése percétől nem volt teje ezért a Similac készen előállított anya tejet adtuk neki azután váltottunk a Similac por formátumú tápszerre és a végen a similac go and grow tápszert adtuk neki. Gondolom ez nem is lényeges csakhogy haza kellett jönnünk és a tápszer időközben elfogyott. A gyerek ezután nem itta meg sem a forralt tejet sem a milupa tápszert ami banános izésítű volt és vettek neki egy sima tej ízű tápszert ami megint csak nem kellett neki. Odáig fajult a dolog, hogy a gyerek kénytelen nélkülözni a tápszert és este vacsorázik viszont hajnalban felsír mert igényelné a tápszert csak hogy ezt a Sio almalé itallal helyettesíti. Annyit szeretnék még mondani, hogy kint Heinz körtés gyerek italt ivott itthon viszont a Sio levet issza amire nem rég egy Doktor azt mondta egészségtelen és hogy jobb lenne ha vizet adnánk neki vagy teát. Itt merül fel megint a probléma, hogy nem kell a gyereknek sem a víz sem a tea! A doktor úr azt mondta a gyerek túl fehérje hiányos a sok cukros ivólétől és a tömény kajáktól. Szüksége lenne tápszerre. Azt hozzá tette ha nincs tápszer akkor adjunk neki bocitejet. Vettünk is de jön a szokásos dolog nem kell neki. Kedves Mária mit tehetnénk? Mit adjunk neki enni, hogy a fehérje helyre álljon neki? És mit adhatnánk neki inni? Mert nagyon szeret és sokat is iszik. Enni is szeret a gyerek viszont a tápszert is igényelne még! Válaszát előre is köszönöm!

Szép napot! A kisfiú már elmúlt egy éves, tehát bármivel tudja a fehérjét pótolni. Mennyi a súlya? Miket eszik és mennyit? Most itthon élnek? Vannak olyan tápszerek amelyeket 3 éves korig is meglehet venni a gyógyszert...