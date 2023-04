Mi a közös a kagylóban, a brokkoliban és a szezámmagban?

Ha vasról van szó, szerencsés helyzetben vagyunk, mivel rengeteg táplálék tartalmazza. Ezért nem kell kétségbeesnünk, ha esetleg vashiánnyal küzdünk, mert számtalan étel révén pótolhatjuk ezt az ásványi anyagot, akkor is, ha vegetáriánusok vagyunk vagy vegánok vagyunk. A Healthline és az Everyday Health segítségével most ezeket mutatjuk be.

Vörös húsok

A vörös húsok a fehérje, a cink, és a szelén mellett vasban is nagyon gazdagok. 100 gramm darált marhahús például 2,7 milligramm vas van.

Állati belsőségek

A máj, a vese, az agy és a szív is tele vannak tápanyagokkal: a vas mellett fehérje, B vitamin és szelén is bőséggel van bennük. Példának okáért 100 gramm marhamáj 6,5 mg vasat tartalmaz.

Halfélék

A különböző halfajták nagyon gazdagok vasban, de különösen a tonhal: 85 gramm tonhalkonzervben 1,4 milligramm vas van. A halféléket az omega-3 zsírsav miatt is érdemes fogyasztani

Kagylófélék

A tenger gyümölcseitől nem kell megijedni, sőt! A kagylók és az osztrigák tele vannak fontos tápanyagokkal, így vassal is: 100 grammban 3 mg vas található.

Szezámmag

A szezámmag is bővelkedik vasban, illetve cinkben, foszforban és E vitaminban. Egy evőkanálnyi szezámmag elfogyasztásával 1,3 mg vassal leszünk gazdagabbak.

Spenót

A spenótban alig van kalória, ellenben tele van a szervezet számára fontos anyagokkal. 100 gramm spenótban 2,7 milligramm vas van, mellett C vitaminban, karotionoidokban is gazdag.

Brokkoli

A spenóthoz hasonlóan a brokkoli is bátran fogyasztható, nem csak a vasbevitel (156 grammban 1 mg vas van) szempontjából. Többek között C és K vitaminban, valamint folsavban is gazdag ez a zöldség.

Hüvelyesek

A hüvelyesek (például bab, lencse, csicseriborsó, borsó) is tele vannak fontos tápanyagokkal: a vas mellett folsavat, magnéziumot, és káliumot is tartalmaznak. Egy adag főtt lencse (198 gramm) 6,6 milligramm vasat tartalmaz.

Tökmag

Ha valamit, akkor tökmagot érdemes nassolni: a vas és a magnézium mellett K vitaminban, cinkben és mangánban is gazdag. Egy uncia (28 gramm) tökmag 2,5 milligramm vasat tartalmaz, így bátran fogyasszunk belőle, ha csak rágcsálni szeretnénk valamit.

Étcsoki

Az édesszájúaknak is van természetes megoldás a vashiányra: egy uncia étcsokoládéban 3,4 milligramm vas van. Ugyanakkor csokoládé és csokoládé között sok különbség van, így olyat érdemes fogyasztani, aminek legalább 70%-os a kakaótartalma.

Egy 19-50 év közötti nőnek napi 18 mg (terhesség ideje alatt 27 mg), az 51 évnél idősebbeknek pedig napi 8 mg vas bevitele ajánlott. A 19 évesnél idősebb férfiaknak is napi 8 mg vasra van szükségük, a gyerekeknek és a tinédzsereknek pedig 7-16 mg-ra, koruktól függően.

Fontos megjegyezni, hogy a vashiány mellett a túl sok vas is problémát okozhat: 13 évesnél fiatalabbaknál napi 40, tinédzserek és felnőttek esetében pedig a napi 45 milligrammnál többet nem ajánlott fogyasztani.

