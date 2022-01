Hamis banán: a jövő szuperélelmiszere

A hamis banánként is emlegetett etióp növény (eredeti neve enset, latinul: Ensete ventricosum) nemcsak szuperélelmiszer, hanem valóságos életmentő is lehet a jövőben, amikor a klímaválság egyre súlyosabb következményeivel kell majd szembenéznünk. A felmelegedésnek is ellenálló, banánszerű terméssel ugyanis egy új tanulmány szerint több mint 100 millió ember élelmezéséről lehetne gondoskodni - számolt be róla a BBC.

Egy nő kenyeret készít a hamis banán szárából.

Fotó: Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis/Getty Images

A banán rokona mentheti meg az emberiséget?

A növény a banán közeli rokona, de egyelőre csak Etiópia egy részén fogyasztják. Leginkább kását és kenyeret készítenek belőle - pontosabban a magas keményítőtartalmú, erjesztett szárából és a gyökereiből, a banánszerű termés ugyanis nem ehető. Az új kutatási eredmények azonban azt sugallják, hogy Afrikán belül akár sokkal nagyobb területen is termeszthető lenne ez a növény, hiszen egyes vadon termő - de nem ehető - fajtái is több helyen megélnek a kontinensen.

Az éhség elleni fa

Hogyan lehetünk zöldebbek? Mutatjuk a szakértők tanácsait. h i r d e t é s

"Ez a növény nagyon fontos szerepet játszhat majd a biztonságos élelmezés és a fenntartható fejlődés megoldásában" - vélekedett Dr. Wendawek Abebe, az etiópiai Awasa Hawassa Egyetem munkatársa. A hamis banán jelenleg mintegy 20 millió embernek biztosítja egész évben az élelmet, egyes mezőgazdasági felmérések és modellek szerint azonban akár 100 milliónál is több ember élelmezését lehetne megoldani azzal, ha szélesebb körben termesztenék ezt a növényt. Ez más afrikai országokban - például Kenyában, Ugandában és Ruandában - is jelentősen fokozná az élelmezésbiztonságot a következő négy évtizedben.

A hamis banánnak egyébként van néhány furcsa és igazán egyedi tulajdonsága. Ez az évelő növény ugyanis az év bármelyik szakaszában elültethető és bármikor betakarítható. "Ezért hívják éhség elleni fának" - jegyezte meg Dr. James Borrell, a kew-i Királyi Botanikus Kert kutatója.