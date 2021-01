Azszenvedőknek rendszerint már fiatal koruktól életük részévé válik a betegség: a tünetek, a tartós kezelés, a rendszeres orvosi ellenőrzés, az étrendi megszorítások, és a sokszor kellemetlen vizsgálatok. Mindez problémákat okoz a mindennapi életben is. Az étrenddel, a munkavégzéssel, utazással, családalapítással kapcsolatosan is sok aggodalmat okoz az állandó gyógyszerszedés, a félelem a rákos elfajulástól, a műtéttől vagy a bélkihelyezéstől. A betegség megismerése segítséget nyújt abban, hogy az érintettek a betegség ellenére is nyugodt, kiegyensúlyozott életet élhessenek. Kellő ismeretek birtokában maguk is sokat tehetnek ennek érdekében.