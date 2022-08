A székrekedés kialakulásának számos oka lehet, többek között a nem megfelelő étrend, a túl kevés folyadék, a mozgásszegény életmód, a stressz, bizonyos gyógyszerek, és krónikus betegségek is. Ugyanakkor időnként mindenkivel előfordulhat, hogy olyan ételeket eszik, amelyek székrekedést okoznak nála.

A székrekedés nemcsak nagyon kellemetlen, de komoly szövődményei és melléktünetei is lehetnek, például hasi görcsök, depresszió, aranyér, pattanások vagy felszívódási zavarok. Mit együnk, igyunk azért, hogy könnyebben szabaduljunk meg a salakanyagoktól?

Citrommal a székrekedés ellen

A citrom, a citromlé, illetve a citrommal ízesített víz az egyik legegyszerűbben, legelérhetőbb, egyben pedig a leghatékonyabb szer a székrekedés ellen. A citromban lévő vegyületek hozzájárulnak az emésztésünk normalizálásához, stimulálják a bélrendszert és segítenek megszabadulni a belekben felgyülemlett salakanyagoktól. Facsarjuk egy fél citrom levét egy pohár meleg vízbe, ízesíthetjük egy kiskanál mézzel is, majd igyuk meg reggel, éhgyomorra.

A citrom segít a székrekedés ellen.

Az édeskömény segíthet a székelésben

A hasfájós babák szülei nagyon jól ismerik az édesköményt, pontosabban a magjából készült teát, mely a gyomor- és bélbántalmak egyik legjobb ellenszere. Az édeskömény enyhíti a puffadást és a gázképződést, javítja az emésztést, csökkenti az irritábilis bél szindróma tüneteit, emellett pedig a székrekedést is. Az édesköményteát naponta két alkalommal célszerű fogyasztani.

A füge jtékonyan hat az emésztésre

A nagyon magas rosttartalmú füge az egyik legjobb gyümölcs a székrekedés ellen, természetes hashajtóként működik, ezért azoknak, akik krónikus székrekedésben szenvednek, mindenképpen érdemes a fügét beépíteni az étrendjükbe. A szárított és a friss füge egyaránt alkalmas arra, hogy javítsuk vele az emésztésünket.

Ne feledjük, hogy a rostban gazdag ételek mellé elegendő folyadékot kell fogyasztani, különben az arra érzékenyeknél hasgörcsöt, puffadást okozhatnak! A szőlő, a szilva is magas rosttartalmuk miatt lehet jó megoldás a székrekedés ellen, és ezeket is fogyaszthatjuk friss vagy szárított formában, de akár szűretlen, rostos ivólé formájában is.

Ricinusolajjal a székrekedés ellen

A ricinusolaj gyors és hatékony megoldás lehet a székrekedés ellen, de érdemes óvatosan, csak alkalmanként használni, mert a bélstimuláló hatása könnyen irritációba csaphat át. A ricinusolajat éhgyomorra vegyük be, két teáskanálnyit keverjünk el egy pohár gyümölcslében.

Hashajtás melasszal

Hazánkban kevésbé ismert ízesítő anyag a melasz, mely az egyik legjobb hashajtó hatású élelmiszer, mely stimulálja a bélrendszert, segít megszabadulni a salakanyagoktól, és a has görcsös feszességét is csökkenti. Magas kalóriatartalma miatt azonban nem ajánlott túl gyakran alkalmazni. Keverjünk el két-három evőkanál melaszt egy pohár tejben, esetleg gyümölcslében, és igyuk meg lefekvés előtt.