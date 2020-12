5 béltisztító, erősítő gabonaféle

Bár a szakértők többsége elsősorban a tavaszi tisztítókúrák fontosságára szokták a figyelmet felhívni, az őszi időszakban sem teszünk rosszat szervezetünkkel, ha tehermentesítjük egy kicsit. Immunrendszerünk egészsége szempontjából emésztőrendszerünk megfelelő működése kiemelkedő fontossággal bír, így tisztítsuk meg a lerakódott salakanyagoktól szervezetünket, hogy a téli hidegben szükséges tápanyagok, vitaminok jobban hasznosulni tudjanak.

Gabonák a tisztítókúrában

Árpa

Tisztítókúra alkalmával a szervezet mély rétegeiben, a sejtek szintjén és a zsírszövetekben lerakódott méreganyagok a felszínre kerülnek. Ilyenkor nagy szükség van a, amelyek a bélrendszerből felszívják, és a távozásban segítik a toxinokat . A bél- és emésztőrendszer tisztításához több gabonafajta is szóba jöhet, vegyük végig, melyek lehetnek ezek.Egyik legősibb gabonánk, termesztését már a búza előtt megkezdték. Beltartalmi értékei a búzához hasonlók, csakvalamint E-vitamint is tartalmaz. Leginkább csírázott, pelyhesített formában vagy hántolt, metszett árpagyöngyként használjuk. A hosszú ideig áztatott, majd főtt árpa kihűtött leve húgyúti gyulladások tüneteinek enyhítésére is alkalmazhatók. Mivel a máj mellett a vese a másik legfontosabb kiválasztó, illetve méregtelenítő szervünk, a húgyutak tisztítása is fontos a szervezet egészségéhez.