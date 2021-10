Rossz hatással van a férfiak szívére a depresszió

Korábbi kutatásokból már kiderült, hogy akik valamilyen mentális betegséggel élnek, azoknál hamarabb alakul ki magas vérnyomás, cukorbetegség vagy akár szívinfarktus is. Arról viszont mindeddig csak keveset tudtunk, hogy miként szerepel ebben az összefüggésben a szívelégtelenség - az a betegség, amikor a szív nem képes a szervezet működéséhez elegendő vért pumpálni. Az erről szóló tanulmányt szeptember végén közölték az Amerikai Szív Társaság Circulation: Heart Failure című folyóiratában.

A mentális rendellenességek összefüggnek a szívelégtelenség-halálozással.

36 százalékkal nő a kockázat

A kutatók több mint húszezer szívelégtelen beteg adatait vizsgálták 2002 és 2017 között a Duke Egyetem egészségügyi adatbázisában - olvasható a heart.org oldalon. Átlagosan hét évig követték a betegeket, és ezalatt a súlyos depresszióval, bipoláris zavarral vagy skizofréniával élő páciensek 36 százalékkal nagyobb valószínűséggel haltak meg bármely ok miatt, mint a mentálisan egészséges szívbetegek. Tíz év alatt a halálozási kockázat a mentális zavarral nem küzdő szívelégtelen férfiak 54,8 százalékához képest a mentálisan betegeknél 64,3 százalékra nőtt. A nőknél azonban nem figyeltek meg semmiféle lényeges különbséget a halálozási arányban a mentális zavarral élő és az ilyen probléma nélküli szívbetegeknél. A kutatásban azt is megfigyelték, hogy a súlyosan depressziós, bipoláris vagy skizofréniás embereknél általában 7 évvel hamarabb (átlagosan 60 éves korukban) diagnosztizálták a szívelégtelenséget, mint a mentálisan egészségeseknél (náluk átlagosan 67 éves korukban).

A mentálisan beteg szívelégtelen pácienseknek akkor is nagyobb volt a halálozási arányuk, ha valamilyen műtéti beavatkozással javítottak a szívük állapotán (implantátummal, szívátültetéssel).

A tanulmány vezető szerzője, dr. Christoffer Polcwiartek rámutatott, hogy a szívelégtelenséggel foglalkozó orvosoknak sokkal jobban kell figyelniük arra, ha a betegeiknek mentális rendellenességük is van, és az állapotromlást idejekorán meg kell előzni. Ahhoz, hogy csökkentsük a szívelégtelenség előfordulását ezen páciensek körében, dr. Polcwiartek multidiszciplináris megközelítést javasol: a szívelégtelenséggel foglalkozó kardiológus szakorvosnak szorosan kell együttműködnie a pszichiáterrel, a szívritmuszavart kezelő specialistával és a háziorvossal.

Frissíteni kell a szakmai előírásokat

A tanulmányban kitérnek arra is, hogy az európai és az egyesült államokbeli, szívelégtelenségre vonatkozó szakmai előírásokban az szerepel, hogy fel kell tárni és kezelni kell a depressziót is, de más, súlyos mentális zavart nem említenek. Ezt az előírást frissíteni kell - javasolta dr. Polcwiartek. "A szakmai előírásnak hangsúlyoznia kell, hogy a depresszión kívül más, súlyos mentális rendellenesség is összefügg a szívelégtelenségre vonatkozó rossz hosszú távú kilátásokkal" - fogalmazott.

James Blumenthal klinikai pszichológus - aki nem vett részt ebben a kutatásban - fontosnak nevezte ezt a tanulmányt, mert felhívja a figyelmet arra, hogy az orvosoknak fel kell mérniük a betegeik mentális állapotát is, amikor feltárják a szívelégtelenség többi, hagyományos kockázati tényezőjét. Ám azt is látni kell a szakértő szerint, hogy ez a kutatás több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt.

"A súlyos mentális betegség miért csak a férfiak szívelégtelenségre vonatkozó kockázatát emeli meg? Miért nem volt lényeges különbség a mentálisan beteg és egészséges szívelégtelen nők halálozási arányában? Vajon a mentálisan beteg nők nagyobb arányban vesznek igénybe pszichiátriai terápiát, mint a férfi sorstársaik?" - tette fel a kérdéseket James Blumenthal, az észak-karolinai Durham városában lévő Duke Egyetem Orvosképző Karának pszichiátriai és viselkedéstudományi professzora. Ahhoz, hogy a fenti kérdéseket megválaszoljuk, további, multidiszciplináris módszertanú kutatásokra van szükség, amelyben különböző társadalmi hátterű betegek széles köre vesz részt.

Blumenthal szerint ez a kutatás azt a kérdést is felveti, hogy vajon a kimutatott pszichiátriai betegségeket megfelelően kezelték-e, hiszen a kutatásban szereplő súlyos mentális rendellenességgel élő betegek kevesebb mint 20 százalékának írtak fel antidepresszánst vagy antipszichotikumot. "A fizikailag beteg emberek pszichiátriai rendellenességeinek feltáratlansága vagy kezeletlensége jelentős probléma, amely lényegesen nagyobb figyelmet igényel" - hívta fel a figyelmet a pszichiáter professzor.