Karácsony-betegség: így árthat az ünnep a szívünknek

Az 1988 és 2013 között gyűjtött halálozási adatokban 4 százalékos emelkedést mutattak ki a kórházon kívüli szívbetegség (szívinfarktus, hirtelen szívhalál) miatti halálesetekben a karácsonyi időszakban, különösen a december 27-ét követő kéthetes periódusban - közölték egy kutatási jelentésben a Journal of the American Heart Association című folyóiratban. A karácsonyi időszakban előforduló kardiológiai halálokat a jelenlegi adatok ismerete nélkül, korábban különböző okokkal magyarázták, például a téli időszakban gyakrabban előforduló légzőszervi megbetegedésekkel, vagy az intenzívebb fűtés miatt megemelkedő levegőszennyezéssel. Ám most újabb lehetőségek merültek fel a magyarázatra.

December 27. és január 7. között gyakoribbá válik a kardiológiai eredetű halálozás. Kép: GettyImages

Nem a hidegre vezethető vissza!

"A déli féltekének ezek az adatai, amelyek évszak szempontjából tökéletesen ellentétesek az északi féltekéről gyűjtött korábbi adatokkal, segítenek elismerni azt, hogy nincs ok-okozati összefüggés a karácsonyi hatás és az évszakra jellemző hőmérséklet között" - írta a tanulmány vezető szerzője, Josh Knight (Melbourne-i Egyetem, Victoria, Ausztrália).

Az adatgyűjtés ideje alatt dokumentált 197 109 kardiológiai haláleset között az elvárásokhoz képest 4,2 százalékkal több fordult elő egészségügyi ellátó helyen kívül a karácsonyi időszakban és az azt követő hetekben (december 27. és január 7. között). Ezt az eredményt hosszú idősoron elvégzett adatgyűjtések támasztják alá. Az ebben az időszakban elhalálozott emberek átlagéletkora 76,8 év volt.

A szerzők kiemelték, hogy ugyanazt az adatgyűjtési és elemzési módszertant használták, mint a korábbi megfigyelések során, kiemelten a több mint egy évtizeddel ezelőtti amerikai kutatásokban. Ez utóbbi kutatásban nehézségbe ütköztek a kutatók, amikor el akarták határolni a karácsonyi ünnepek során előforduló halált okozó hatásokat a téli időjárás halálos hatásaitól.

Bár a jelenlegi adatok nem cáfolják a korábban valószínűsített, karácsonyi időszakra jellemző kardiológiai halálokokat, de néhány újabb okkal bővítették a sort. A jelenlegi kutatás szerint a halálokokban a korábbiakhoz képest elmozdulás tapasztalható abba az irányba, hogy az ünnepi időszak alatt inkább elhalasztják az emberek az orvoslátogatást, illetve nem igen fekszenek be a kórházba, és ez a késlekedés megnövelheti a halálos kimenetelű kardiológiai betegségek számát. Ebben a friss kutatásban is elismerik az ünnepi időszak egyéb halálos kockázatait, amelyek az étrend változására, a megnövekedett alkoholfogyasztásra, illetve a megemelkedett érzelmi hatásokra vezethetők vissza.