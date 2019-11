Holtan esett össze, újraélesztette a mentős

Újraéleszteni egyre többen tudnak Magyarországon, hiszen nem lehet minden veszélyeztetett ember nyomában egy mentős, aki észleli a rosszullétet és megkezdi az elsősegélynyújtást. A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot követelnek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok együttesen - annak ellenére is, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető. A szív- és érrendszeri halálozás körülbelül fele hirtelen következik be, szívmegállás képében. A kórkép az egész világon mintegy 3 millió áldozatot követel évente.

Most történt

van szükség, hiszen a segítség nélkül eltelt minden perc tizedével csökkenti a beteg életesélyeit. Az ötödik perc után pedig elkezdődik az agykárosodás. A cél az, hogy a civilek között legyen olyan sok újraélesztést tanult ember, hogy mindig elérhető közelségben legyen valaki a mentők kiérkezéség. Ugyanakkor jó tudni, hogy a mentős bajtársak nem csak a szolgálat ideje alatt, hanem szabadnapjukon is azonnal reagálnak vészhelyzetben - íme három példa erre az elmúlt hetekből.

"Egy 33 éves férfi esett össze holtan szabadnapos bajtársunk szeme láttára november 3-án egy HÉV megállóban" - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Kiderült, hogy az illetőnek leállt keringése, így újraélesztésre volt szükség. A mentős mindaddig végezte a mellkaskompressziót és befúvást, míg a rohamkocsi meg nem érkezett. "A küzdelem hosszú percekig tartott, de az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően, végül stabil állapotban szállíthatták kórházba férfit. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!" - olvasható a bejegyzésben.

Hősképző - rengetegen megtanulták most is! Országosan 136 mentőállomás nyitotta meg kapuit az újraélesztés nemzetközi napján, hogy bárki ingyen megtanulhassa az életmentő lépéseket. Volt, ahol gyermekcsoportok váltották egymást, míg máshol komplett munkahelyi kollektívák tekintették csapatépítő tréningnek az oktatást. Érkeztek nyugdíjasok és olyanok is, akik csak gyakorolni szerették volna a mellkasi nyomásokat, így az esemény óriási sikert hozott a mentőknek. Közel háromezer "civilnek" taníthatták meg az újraélesztést egyetlen nap alatt, ráadásul a résztvevők nagy része azonnal letöltötte a Szív City applikációt, hogy ha baj van, rájuk is számíthassanak elhivatott bajtársaink. Az applikáció alkalmazásával az indulása óta már több mint 30 életet sikerült megmenteni! A mentők a Hősképzéseken minden hónapban várják az érdeklődőket!

Példaértékű összefogás

Egy férfi köszönheti életét annak, hogy többen is képesek voltak újraéleszteni, és segítséget nyújtottak a Sátoraljaújhely Mentőállomás egyik kiváló mentőtisztjének. A füzéri művelődési házban egy 50 év körüli férfi holtan esett össze a mentőtiszt szeme láttára. "Ezt látva a szakember azonnal megkezdte az újraélesztést, míg mások defibrillátorért rohantak, vagy a mentők akadálymentes érkezését siettek biztosítani. A helyiek olyan példamutatóan reagáltak a megszokott programtól eltérő eseményre, hogy rutinos bajtársunk is meglepődött. A "defi" pillanatok alatt meg is érkezett és sokkolta az addig életben tartott beteget. A szívmegállástól számított kilencedik percben az eszméletét is visszanyerte a férfi, akinek ellátását végül a gyorsan kiérkező mentők segítették. A tankönyvbe illő újraélesztésnek köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit" - adta hírül az OMSZ.

Szabadnapjukon, külföldön is életet mentenek. Fotó: az OMSZ Facebook oldala

Külföldön is mentős a magyar mentős

Szintén a közösségi platformon volt olvasható az az életmentés, melynek helyszíne Mallorca volt, ahol az Országos Mentőszolgálat székesfehérvári mentőtiszt házaspárja pihent. Szemtanúi voltak annak, hogy valaki segítségért kiabál a vízből és azt látták, hogy a fürdőzők egy 60 év körüli férfi testét tartották a víz tetején.

"A rutinos mentőtiszt pár partra húzta a beteget, akinél nem tapasztaltak légzést. Azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben többen is értesítették a mentőket. Pápai Imre és Kitti egymást váltva, hősiesen végezték a mellkasi nyomásokat a vízimentők félautomata defibrillátorának érkezéséig. A küzdelem hosszú percekig zajlott, amit a fürdőző tömeg döbbenten figyelt. Bajtársaink azonnali beavatkozása végül eredményre vezetett, spanyol kollégáik stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit, miután megköszönték a magyar életmentők segítségét!"

Koraősszel történt

Önkéntesek siettek azonnal segítségére annak a 20 év körüli férfinak, aki egy bevásárlóközpont parkolójában esett össze.

"Az érintetthez a mentésirányító a legközelebbi esetkocsit és a Szív City mobil applikációt is riasztotta. A jelzésre négyen is a helyszínre szaladtak és a telefonos instrukciók alapján, kiváló csapatot alkotva végezték a mellkasi nyomásokat a mentők kiérkezéséig. A gyorsan kiérkező esetkocsi emelt szinten folytatta a küzdelmet a fiatalember életéért, ami végül sikerre vezetett. A férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink!" - ezzel a sikertörténettel zárjuk az összeállításunkat.

És egyben arra biztatunk mindenkit, hogy tanuljanak meg újraéleszteni, ebben az alábbi videó is a segítségükre lesz!