Felfedezték a szívbetegség legkorábbi jeleit

Az Edith Cowan Egyetemen (ECU) folytatott friss kutatás eredményeit a Journal of the American Heart Association című folyóiratban publikálták. Az új adatok segíthetnek az orvosoknak abban, hogy már az első tünetek megjelenése előtt is azonosíthassák azokat a pácienseket, akiknél várható valamilyen szív- és érrendszeri betegség kialakulása. Összesen 52 különböző kutatás eredményeit elemezte a nemzetközi kutatócsoport, és azt figyelték meg, hogy kettő-négyszeresére emelkedik a súlyos szív- és érrendszeri esemény kialakulásának valószínűsége azoknál, akiknél meszesedés alakul ki a hasi aortában.

A hasi aorta és szívkoszorúér meszesedése korán előrejelzi a szívinfarktust. Fotó: Getty Images

A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy minél jobban kiterjed a kalciumlerakódás a véredények falában, annál nagyobb a későbbi szív- és érrendszeri esemény kialakulásának kockázata. Továbbá a hasiaorta-meszesedés mellett krónikus vesebetegségben is szenvedők esetében még nagyobb a rizikó, mint azoknál, akiknél csak hasiaorta-meszesedést lehet kimutatni. A kalcium beépülhet a véredények falába, merevebbé téve az artériákat, ezáltal gátolva a véráramlást. Emiatt lerakódások (plakkok) alakulnak ki az erekben, és ez a legfőbb oka a szívinfarktusnak és a stroke-nak.

A csendes gyilkos

Az egészségtelen étrend, az ülő életmód, a dohányzás, valamint a genetikai hajlam hozzájárulhat azérelmeszesedéskialakulásához.

Josh Lewis, a tanulmány vezető szerzője, az ECU Orvosi és Egészségtudományi Intézetének docense, valamint az Ausztrál Szív Alapítvány által támogatott kutató felhívta a figyelmet, hogy "a szívbetegség csendes gyilkos, mert a legtöbben nem tudják, hogy kockázatuk van erre a betegségcsoportra, illetve azt sem sejtik, hogy vannak korai figyelmeztető jelek, mint például a hasi aorta vagy a szívkoszorúér meszesedése. A hasi aorta az egyik legelső terület, ahol az artériákban kalciumlerakódás alakul ki, jóval korábban, mint a szív környékén lévő erekben. Ha korán el tudjuk ezt kapni, akkor még időben be tudunk avatkozni: életmódot válthatunk, gyógyszeres kezelést írhatunk elő, és ezzel megállíthatjuk a folyamat előrehaladását."

Életmentés

A tanulmány dr. Lewis kutatásán alapult, amely csontsűrűségméréssel és mesterséges intelligenciával állapítja meg és méri a hasi aorta elmeszesedésének mértékét. A nemzetközi kutatócsoportban szerepet vállaltak a Francia Nemzeti Egészség- és Orvostudományi Kutatóintézet, a Hinda and Marcus Kutatóintézet, a Sydney-i Egyetem, a Nyugat-ausztráliai Egyetem és a Minnesotai Egyetem kutatói.

Dr. Lewis abban reménykedik, hogy ez a felfedezés hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen ismerjék fel a szívinfarktus és a stroke emelkedett kockázatát "A hasi aorta meszesedését gyakran csak mellékesen fedezik fel olyan rutinvizsgálat során, mint a hasi vagy a gerincultrahang, a csontsűrűségmérés vagy egy röntgenvizsgálat, ám mostantól sokkal pontosabban leszünk képesek felállítani azoknak a betegeknek a prognózisát, akiknél megfigyeltük ezt az eltérést" - tette hozzá a szakember. "Ez az orvosok számára korai figyelmeztető jel arra, hogy vizsgálják ki a beteget, és állapítsák meg, mekkora kockázatuk van a szívinfarktus vagy a stroke kialakulására."