Itt a nyár, már fürödnek a Balatonban

Mik a biztonságos utazás szabályai? A válaszért kattintson ide!

Nyárias, napsütéses idővel indult a hét, így aki csak tehette, a szabadban töltötte idejét. A Balaton-parton sok napozót lehetett látni hétfőn, a bátrabbak pedig meg is mártóztak a tóban - számolt be róla a Tények. "Végre kimozdulhatunk otthonról. A négy fal kötött a panelba bizony eléggé be vagyunk szorulva, hideg is a panel még ott bent, úgyhogy az emberek vágynak már nagyon ki a szabadba" - mondta el egy nő a hírműsornak nyilatkozva.

Aki csak tehette, a szabadban töltötte idejét. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

A fővárosi strandok forgalma is megnőtt

Budapesten is többen döntöttek úgy, hogy kimennek a strandokra hétfő délután. Többen elmondták, hogy nagyon örülnek a jó időnek, valamint annak, hogy fél év után végre kinyithattak a strandok. "Munka után úgy döntöttünk, hogy egy kicsit lazulunk, mert eddig ugye nem lehetett sehova sem menni" - nyilatkozta egy férfi.

Egyes standok, fürdők azonban még csak készülnek a nyitásra, addig felújításokat végeznek. A riportban megjegyezték azt is, hogy a koronavírus-járvány miatt minden zárt strandra és fürdőbe csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni.

Most érdemes élni a lehetőséggel

A nyárias idő egyébként még kedden is kitart, több helyen akár 30 Celsius-fokig is melegedhet a levegő. Szerdán azoban ismét lehűlés jön, így érdemes még most kihasználni a jó idő adta lehetőségeket - természetesen csak az óvintézkedések betartása mellett.