Kiderült, miért öregít a mobilozás

Az okostelefonok és számítógépek képernyőinek kék fénye felgyorsíthatja az öregedést – derült ki egy friss tanulmányból, amelyet a ZME Science szemlézett. Korábban már bebizonyították, hogy a szórakoztató elektronikai eszközök kék fénye számos egészségügyi problémával hozható összefüggésbe. Különösen a szemet és az alvásközpontot érinti károsan a telefonon való órákig tartó görgetés és lapozgatás, mert homályos látást, szemfáradtságot, szemszárazságot, sőt, akár szürkehályogot is okozhat. Ha pedig lefekvés előtt kék fénynek vannak kitéve az emberek, akkor nehezen tudnak elaludni, illetve jól aludni éjszaka. Most egy új tanulmány a túlzott kékfény-expozíció egy másik aggasztó mellékhatását is feltárta: a gyorsabb öregedést.

A mobiltelefonok kék fénye alvászavart, depressziót, szemfáradtságot okozhat – és gyorsítja az öregedést is. Fotó: Getty IMages

A kék fény árnyoldalai

Az Oregoni Állami Egyetem kutatói azt találták, hogy a kék fénynek kitett gyümölcslegyekben megváltozik bizonyos metabolitok, vagyis a sejtek megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen vegyi anyagok mennyisége és minősége is. Amikor a kutatók összehasonlították a két hétig kék fénynek kitett gyümölcslégysejteket a sötétben tartott sejtekkel, arra jöttek rá, hogy a szukcinát szintje megnőtt, míg a glutamát szintje csökkent. A szukcinát a mitokondriumok által termelt anyagcseretermék, amely a táplálékot a sejtek „üzemanyagává” alakítja. A glutamát pedig biztosítja a kapcsolatot a szén- és nitrogénanyagcsere között. Ha kék fény éri a glutamátot, az megzavarja a neuronok közötti kommunikációt.

Magyarán: a kék fénynek kitett sejteknél fennáll a hibás működés veszélye, ami a korai halált okozhatta a gyümölcslegyekben. Miközben a sötétben tartott gyümölcslegyek lényegesen tovább éltek. A kutatók szerint jó okunk van feltételezni, hogy a túlzott kékfény-expozíció az embereknél is felgyorsíthatja az öregedést. A kutatásról szóló tanulmány a Frontiers in Aging című folyóiratban jelent meg.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!