Egy közelmúltbeli kutatás cáfolja a közismert szólást, miszerint a pénz nem boldogít. Részletek itt.

"Eredményeink azt sugallják, hogy egyéni szinten fontos a vagyon az egészség szempontjából" - idézi a WebMD Greg Millert, a chicagói Northwestern Egyetem kutatóját, a JAMA Health Forum című folyóiratban megjelent tanulmány szenior szerzőjét. Miller és csapata mintegy 5400 felnőtt adatait elemezte, összevetve az alanyok vagyonát a kilencvenes évek közepén (akkor 47 év volt a résztvevők átlagéletkora) a 24 évvel későbbi halálozási aránnyal.

Az emberek anyagi helyzete várható élettartamukra is kihatással lehet. Fotó: Getty Images

Az így kapott eredmények röviden összefoglalva arra utalnak, hogy akik a középkort elérve nagyobb vagyonnal rendelkeztek, tovább is éltek, mint azok, akiknek nem sikerült jelentősebb pénzösszeget összegyűjteni a számlájukon. Az Egyesült Államokban is gyakori, hogy az emberek szinte fizetésről fizetésre élnek, és kevés ember kezeli tudatosan a pénzt, nem sokan gondolnak megtakarításra. Csakhogy az anyagi biztonság a kutatás szerzői szerint az emberek hosszú távú egészségmegőrzése miatt is fontos lenne.

A genetikánál is erősebb hatása lehet a pénznek

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy vajon az élethosszra egyéb tényezők miként gyakorolnak befolyást. Külön kielemezték azon 2500 alany adatait, akikről ismert, hogy egymás édes- vagy ikertestvérei. Ebben a csoportban is hasonló összefüggés rajzolódott ki azonban, ami a kutatócsoport szerint azt sugallja, hogy a vagyon és várható élettartam közötti kapcsolat túlmutat a genetikán és a közös családi tapasztalatokon.

Külön megvizsgálták azon résztvevők adatait is, akiknél sem szív-, sem pedig rákbetegséget nem diagnosztizáltak. E kórképek kezelése ugyanis nagyon költséges lehet, ezáltal alacsonyabbak lehetnek a kevésbé tehetős betegek túlélési esélyei. Ebben a csoportban szintén azok éltek átlagosan hosszabb ideig, akik általában véve jobb anyagi helyzetben voltak.