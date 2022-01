Meddig marad az alkohol a szervezetben?

Magyarországon a felnőtt lakosság negyede fogyaszt rendszeresen alkoholt.

A túlzásba vitt alkoholfogyasztás nem csupán függőséghez vezethet, de az amerikai járványügyi hivatal (CDC) honlapja szerint krónikus betegségek kialakulásának kockázatát is fokozza - írta meg a menshealth.com. E körbe tartozik amagas vérnyomásés egyéb szív-érrendszeri kórképek, a stroke, daganatos megbetegedések, májpanaszok, illetve olyan mentális betegségek, mint a depresszió és a szorongás.

Az elfogyasztott alkohol lebontásának oroszlánrészét a máj végzi szervezetünkben. Fotó: Getty Images

Tévhit, hogy szervezetünk másképp bánna a különféle alkoholos italokkal. Májunk nem tud megkülönböztetni egy pohár bort egy koktéltól, csupán az alkoholt dolgozza fel. Minél magasabb viszont az adott ital alkoholtartalma, a májnak annál keményebben kell dolgoznia. Az elfogyasztott alkohol feldolgozásának oroszlánrészét ugyanis a máj végzi, míg egy egészen kis részét mellékhatások nélkül megemésztjük. Az alkohol feldolgozásának folyamata a gyomorban kezdődik, ahol különféle enzimek kezdik meg a lebontását. Az alkohol nagy része ezután a vékonybélből felszívódik a véráramba, amelynek közvetítésével eljut el, ahol a lebontási folyamat körülbelül 90 százaléka zajlik.

A máj az alkoholt acetaldehiddé alakítja. Ez a vegyület felelős a másnaposság olyan tüneteiért, mint a fejfájás, a hányinger vagy éppen a szívritmuszavarok. Általánosságban véve egy ital (egy pohár bor vagy öt centiliter rövidital) körülbelül egy órával az elfogyasztása után kerül a véráramba. Ahhoz, hogy egy adag alkohol teljesen kiürüljön a szervezetből, körülbelül egy teljes napra van szükség. Ugyanakkor az alkoholfogyasztás, illetve a másnaposság fizikai tünetei általában hamarabb enyhülnek.

Dr. Suneet Singh sürgősségi orvos szerint több tényező is szerepet játszik abban, hogy a szervezet pontosan milyen gyorsan szabadul meg az alkoholtól. Ez függ attól, hogy milyen gyakran és mennyit iszik az érintett, ahogy a genetikai adottságai is közrejátszanak. Abban, hogy az alkohol mennyi ideig mutatható ki a szervezetben, szintén szerepet játszik a genetika, a lebontásban részt vevő enzimek szintje, az elfogyasztott alkohol mennyisége, az életkor, a testtömeg, illetve az általános egészségi állapot is.