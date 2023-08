Évi 65 ezer gyermeket öl meg a dohányfüst

Nem hiábavalók a dohányzás globális visszaszorítását célzó közegészségügyi erőfeszítések, egyre több ország hoz ilyen hatású intézkedéseket – közölte az Egészségügy Világszervezet (WHO). Mindeddig 182 ország (5,6 milliárdos összlakossággal) illesztette be jogrendszerébe a WHO 2003-as Dohányzásellenes Keretegyezményének (FCTC) legalább egy intézkedését a nemdohányzók védelmére.

Óriási gondot okoz a passzív dohányzás is

A WHO elmarasztal néhány országot, köztük Németországot, amiért nem tesz további lépéseket a dohányzás visszaszorítására, vagy mert nem szerez érvényt a már bevezetett jogszabályoknak. Évente több mint nyolcmillió ember hal meg világszerte közvetlenül a dohányzás miatt, többségük alacsony, vagy közepes jövedelmű országokban. A WHO hozzáteszi: évente további 1,2 millió ember, köztük 65 ezer gyerek hal meg a dohányfüst belélegzése miatt, passzív dohányosként.

Prevenciós programokkal csökkenthető lenne a dohányzás okozta egészségügyi kockázat, kevesebben betegednének meg rákban, szenvednének valamilyen szív-, érrendszeri vagy légúti betegségben – hívta fel a figyelmet Rüdiger Krech, a WHO egészségmegőrzésért felelős igazgatója.

Krech a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva ismertette a szervezet Németországgal kapcsolatos aggályait. A WHO szerint a beltéri dohányzást tiltó német szabályozás következetlen, a dohánytermékek reklámtilalma alig érvényesül, ráadásul az utóbbi időben a dohányipari termékek a magas infláció ellenére is kevésbé drágultak, mert a gyártók, forgalmazók az inflációnál kisebb áremelést hajtottak végre.

"Nem nagyon értjük, hogy a német politikusok miért ilyen engedékenyek a dohányzás elleni intézkedések végrehajtásában" – tette hozzá Krech, aki szerint "ezzel sok szenvedést okoznak, és szükségtelenül nagy nyomás alá helyezik a német egészségügyi rendszert".