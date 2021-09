Az antidepresszánsoktól így nem hízunk meg

Hogy pontosan mi miatt híznak, akik antidepresszánsokat szednek, még nem tudják a szakemberek, de a leggyakoribb álláspont, hogy azért, mert ezek a gyógyszerek az étvágyra és az anyagcserére is hatással vannak. A hízás pedig egy idő után sokakat annyira elkezd zavarni, hogy inkább abbahagyják a szedését - pedig érdemes előtte kipróbálni néhány dolgot, amivel megakadályozható a pluszkilók felkúszása.

Az antidepresszánsok szedése sokaknál súlynövekedéshez vezet. Fotó: Getty Images

Legyünk tisztában az opcióinkkal

Az első és legfontosabb, hogy legyünk tisztában az opcióinkkal. Nézzünk utána, hogy melyik antidepresszánsoknak lehet hízás a melléhatása, és ha aggódunk emiatt, mindenképpen közöljük az orvosunkkal, hogy figyelembe tudja venni, amikor gyógyszert választ nekünk. Olyan szerek is vannak, amelyeknek alacsony energiaszint és aluszékonyság a mellékhatása. Mivel ezek kevesebb mozgásra hajlamosíthatnak, szintén okozhatnak súlynövekedést. Beszéljük meg az orvosunkkal, hogy többféle gyógyszerlehetőséget is figyelembe vegyen, és ha nem válik be, amit elsőre felírt, kérjünk változtatást!

Tudatos táplálkozás és testmozgás

A táplálkozásunkkal kapcsolatban is szükség lesz némi tudatosságra. Mivel az antidepresszánsok befolyásolják a szerotoninszintünket, megnövelhetik az étvágyat, ezért meg kell tanulnunk különbséget tenni az éhségérzet és a valódi éhség között, hogy megakadályozzuk a túlevést. Ha megnövekszik az étvágyunk, akkor éhesnek érezhetjük magunkat akár közvetlenül étkezés után is, amikor már valójában tele vagyunk, illetve ilyenkor csak bizonyos ételeket kívánunk.

Ha valóban éhesek vagyunk, akkor viszont szívesen megeszünk bármit, akár olyasmit is, ami nem kifejezetten a kedvencünk. Az is nagyon fontos, hogy tudatosan a napi rutinunk részévé tegyük a rendszeres testmozgást, mert ez segíthet felpörgetni az anyagcserét, és akadályozni a pluszkilók felszaladását. Érdemes hangsúlyt fektetni a súlyzós, illetve a saját testsúlyos edzésekre, hogy minél több izmot építsünk. Minél több ugyanis a testünkben az izomszövet, annál gyorsabb lesz az anyagcserénk.

Ügyeljünk a kalóriákra!

Étrendünk összeállításához akár dietetikus segítségét is kérhetjük, aki segít meghatározni, hogy napi szinten mennyi kalóriára van szükségünk. Együnk sok rostot, fogyasszunk sok folyadékot, és kerüljük a gyorsételek, készételek, feldolgozott élelmiszerek fogyasztását. Ugyanakkor vigyázzunk arra, hogy ne vonjunk meg magunktól extrém mennyiségű kalóriát, mert ez kutatások szerint hatással lehet az agyműködésünkre, és súlyosbíthatja a depressziót. A korábban megszokott mennyiséghez képest kalóriadeficitünk semmiképpen se legyen több 500 kalóriánál.

Kerüljük a széndhidrátmegvonást, a szénhidrátszegény étrendet, a ketogén diétát, mert egyes kutatások szerint ezzel többet ártunk magunknak, mint használunk, ha mellettük antidepresszánsokat is szedünk. Szénhidrátra szüksége van a szervezetünknek a megfelelő szerotoninszint fenntartása miatt - amiből ha nem termelődik elegendő, akkor súlyosbíthatja a kedélybetegséget.

