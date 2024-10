Lesújtó felmérés készült a hazai egészségügy megítéléséről

Magyarországon mindössze az emberek 12 százaléka gondolja jónak vagy nagyon jónak az általa és családja által elérhető egészségügyi ellátás minőségét, míg 58 százalékuk rossznak vagy nagyon rossznak – derül ki az Ipsos közvélemény-kutató cég 2024-es egészségügyi jelentéséből. Az online felmérésben 23,7 ezer felnőtt vett részt 31 különböző országból, a világ minden részéről. Az egészségügy szubjektív megítélése az eredmények szerint nálunk a rosszabb: a 12 százalékos pozitív értékeléssel sereghajtók vagyunk Lengyelország (14 százalék) és Peru (16 százalék) mögött. Egyszersmind ez az adat jelentős visszaesés a 2018-ban mért 20 és a 2020-ban mért 21 százalékhoz, de még a tavalyi 15 százalékhoz képest is.

A világ országaiban nagyon máshogy ítélik meg az emberek a helyi egészségügyi ellátás minőségét. Fotó: Getty Images

Az Ipsos arra is rámutat a jelentésben, hogy borúsabbnak látjuk a magyar egészségügy minőségi helyzetét annál, ahogyan azt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) saját kritériumai mentén megítéli. Ezzel szemben például Malajziában éppen ennek ellentéte érvényesül: noha a helyiek 66 százaléka elégedett az ellátással, amelyet kap, és ezzel listavezetők is e tekintetben, közben a WHO értékelésével összehasonlítva talán túlontúl is pozitívan látják a kérdést. Nem úgy Hollandiában és Svájcban, ahol az egyaránt 64 százalékos elégedettségi index összecseng az egészségügyi rendszer szakmai megítélésével.

Ugyancsak szélsőséges eredményt született a hazai kérdőívek összesítésekor abban a kérdésben, hogy vajon a magyar emberek szerint nagyobb eséllyel alakul-e ki rákos megbetegedés a honfitársaik, mint más hasonlóan fejlett országok népessége körében. Erre a válaszadók 48 százaléka igennel felelt, miközben csupán 4 százalékuk vélte úgy, hogy nálunk kisebb a rák előfordulása, mint máshol. Ebben a rangsorban Törökország és Thaiföld áll Magyarország mögött 46 és 42 százalékos aránnyal a pesszimista véleményeket tekintve.

Az egyes kérdéseket tekintve (ahol nem szerepel zárójeles megjegyzés, ott a hazai a legrosszabb adat a vizsgált országok körében):