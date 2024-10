MOK: komoly gondok vannak a budapesti ügyelettel

Több budapesti ügyeletre is ellátogatott a napokban dr. Keczéry Attila András zuglói háziorvos, aki egyben a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára is. A 24.hu-nak azt mondta, azért kellett személyesen meggyőződnie a körülményekről, mert az ügyelő háziorvosokat az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződés értelmében titoktartás kötelezi – így tehát hiába kérte az orvoskamara a kollégákat, hogy írják meg tapasztalataikat az ügyeletről, nem tehették meg. A titkár tehát a saját szemével nézte meg, mi is a helyzet a fővárosi ügyeleti pontokon, tapasztalatait pedig részletesen meg is osztotta Facebook-oldalán.

Van, ahogy egy ügyeletes orvos jut 257 ezer betegre. Fotó (illusztráció): Getty Images

Nincs elég ügyeletes orvos?

Keczéry beszámolói szerint egyik este a III. kerület ügyeleti pontján egy orvos, egy nővér és egy sofőr teljesített szolgálatot. Ők összesen 130 ezer ember ellátásáért feleltek.

A XIV. kerület OMSZ ügyeletén pedig október 16-án 17 óra 15-kor járt. Itt szintén egy orvos, egy nővér és egy sofőr teljesített szolgálatot, csakhogy a zuglóiak mellett a XVI. és a XV. kerületieket is nekik kell ellátniuk. Ez tehát azt jelenti, hogy egyetlen orvos felel 257 ezer ember ellátásáért.

A jogszabály mást ír elő

A titkár tapasztalatai nyomán a MOK levelet írt a fővárosi ügyelet anomáliáiról, azt pedig Csató Gábornak, Takács Péternek és Müller Cecíliának is elküldték. A kamara ebben arra kérte az illetékeseket, hogy gondoskodjanak az ügyelet jogszabályok szerinti ellátásáról. Most ugyanis – a MOK állítása szerint – szabálytalanul működtetik azt. Ezt az állításukat az alábbi indoklással támasztották alá:

A 60/2003 (X.20) ESZCSM rendelet az egészségügyi minimumfeltételekről kimondja, hogy 40 ezer és 200 ezer közötti ellátandó lakosságszám esetén MINIMÁLISAN 2 ellátó orvosnak (2 orvos, vagy 1 orvos és 1 mentőtiszt – igaz, ez utóbbi variáció csak az OMSZ szerint igaz, a jogszabály SZAKORVOST említ) KELL egy időben szolgálatot teljesítenie egy ügyeleti ponton, 200 ezer fő fölött pedig 3 (HÁROM) orvosnak (vagy két orvos és egy mentőtiszt…).”

Keczéry szerint egyébként komoly betegbiztonsági aggályokat is felvet az, hogy egyetlen orvos felel több mint 250 ezer ember ellátásért. Bejelentésüket tehát a páciensek védelme érdekében terjesztették elő – emelte ki.