Rekordmagas az érdeklődés a Semmelweis Egyetem iránt

Jelentősen, 19 százalékkal emelkedett a felvett hallgatók száma a Semmelweis Egyetemen, összesen 2796-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény hat karán, közülük 2514-en állami ösztöndíjas, 282 fő önköltséges képzésben – idézi az egyetem honlapja dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettest.

Magasabb pontszámok, több jelentkező

Az idei évben a korábbiakhoz képest is többen szerettek volna bekerülni a Semmelweisre, az összes jelentkező száma és az első helyes jelentkezőké is mintegy 25 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. Ebből következik, hogy a korábbiakhoz képest magasabb pontszámokra volt szükség a bejutáshoz – mutatott rá a rektorhelyettes. Hozzátette: nemcsak a minimálisan szükséges ponthatár, de a felvettek átlagpontszáma is emelkedett. Hagyományosan egyébként az orvos- és egészségtudományi képzési területen a Semmelweis Egyetemre való bejutáshoz kell a legmagasabb pontszám országos szinten.

A Semmelweis Egyetem hat karán összesen 2796-an kezdhetik meg tanulmányaikat. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Az Általános Orvostudományi Karra 444 pontot kellett elérni a bejutáshoz, az elmúlt hat év adatait összehasonlítva az idei a legmagasabb ponthatár – mondta dr. Masszi Tamás oktatási dékánhelyettes. Idén a jelentkezők és a felvettek száma is jelentősen nőtt. 1318-an jelölték meg első helyen a Semmelweis Egyetem orvosképzését, ami 33 százalékos emelkedés a három évvel ezelőttihez képest. Ezzel párhuzamosan a felvettek száma is nőtt, 2020-ban 413-an, míg most 463-an kezdhetik majd meg tanulmányaikat állami ösztöndíjas képzésben.