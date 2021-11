Országos vetélkedőre hívják az iskolásokat

"A fiatalok még fogékonyabbak az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kérdések iránt. Azáltal pedig, hogy a későbbiekben is emlékezni fognak az iskolában tanult vagy a prevenciós előadásokon, versenyeken felmerülő információkra, egészségtudatosabb felnőtt válhat belőlük" - fogalmazott korábbi interjúnkban dr. Watti Rézán, a 2020-as Egészséghősök pályázat közönségdíjasa.

A verseny tematikája igen sokrétű, hiszen a résztvevők egyaránt kapnak majd - szakemberek által összeállított - kérdéseket az alkoholfogyasztás, droghasználat és dohányzás mint káros szokások, a szexuális úton terjedő fertőzések és betegségek, valamint azelsősegélynyújtástémaköréből. Ezen felül terítékre kerülnek az alapvető egészségügyi ismeretek is, azaz hogy a diákok felismerik-e, hogy a különböző egészségügyi problémákkal pontosan hova célszerű segítségért fordulni az ellátórendszeren belül. A F.E.J nem titkolt célja, hogy bővítse a fiatalok egészségügyi tudását, hosszú távon is támogatva egészségük megőrzését, valamint csökkentve ezáltal a hazai egészségügyi ellátásra nehezedő terheket.

Az egészségügyi vetélkedőre 4-5 fős csapatok jelentkezhetnek a 12-19 év közötti korosztályból.

A megmérettetést egy gyöngyösi kötődésű orvos testvérpár, dr. Watti Rézán és dr. Watti Jezdancher álmodta meg, majd indította útjára 2016-ban. Első alkalommal még csupán helyi középiskolások számára írták ki a versenyt Gyöngyösön, amely azonban mára egy országos vetélkedővé nőtte ki magát. A tavalyi évben száznál is több diák tette próbára felkészültségét, és a szervezők elmondása szerint az eddigi jelentkezési adatok alapján idén is kifejezetten népszerű a F.E.J a fiatalok körében. "Nagyon sok visszatérő csapat van a jelentkezők között, köztük az ország távolabbi pontjairól is, illetve olyanok is, akik akár többedik alkalommal vesznek részt a versenyen. Ebből úgy gondolom, jó tapasztalataik vannak, ahogy ezt támasztják alá azok a visszajelzések is, amelyeket minden évben a vetélkedő lezárta előtt töltetünk ki a versenyzőkkel" - árulta el dr. Watti Rézán, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztályának orvosa.

Kifejtette, a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is 4-5 fős csapatok jelentkezését várják a 12-19 év közötti korosztályból. Iskolánként és osztályonként akár több csapat is elindulhat a versenyen, amelyre nem kell nevezési díjat fizetniük a diákoknak. Ráadásul a F.E.J abban a tekintetben is különleges, hogy részvételükkel szinte csak nyerhetnek a fiatalok. "Egyrészt nyerhetnek azzal, hogy tudásra tesznek szert, bővülnek az egészségügyi ismereteik számos fontos területen. Másrészt a kezdetektől fogva kimondott célkitűzésünk, hogy minden csapatot jutalmazzunk, így mindenki, aki szerepel a versenyen, garantáltan értékes ajándékcsomagot vihet haza" - tette hozzá.

Az országos döntőt december 10-én rendezik Gyöngyösön. A szervezők szándéka szerint igyekeznek majd a lehetőségekhez mérten a lehető legtöbb csapatot vendégül látni, ebben a tekintetben azonban a koronavírus-járvány sok bizonytalanságot tartogat. Éppen ezért a járványhelyzet és a járványügyi korlátozások alakulása, valamint a jelentkezők létszáma alapján döntenek majd arról, szükséges-e a finálét megelőzően egy online elődöntőt tartani, esetleg a döntőt is az online térbe költöztetni. Hasonlóra volt már példa a tavalyi évben is, ugyancsak a koronavírus miatt. "Többségében egészségügyi dolgozók vagyunk, akik a versenyt szervezzük. Testközelből tapasztaljuk tehát a kórházi ellátásban, hogyan változik napról napra a járványhelyzet, amihez természetesen igazodunk a verseny lebonyolításában is. A cél természetesen az, hogy minden szabályt betartva, a résztvevők biztonságát szem előtt tartva rendezzük meg a vetélkedőt" - hangsúlyozta dr. Watti Rézán.

A csapatok november 28-ig nyújthatják be nevezésüket az alábbi online jelentkezési lap kitöltésével. Nevezni az ország bármely iskolájából lehetséges. A vetélkedőről további részletes információkat és aktualitásokat a F.E.J - Fiatalok az Egészséges Jövőért Facebook-oldalán találnak az érdeklődők.